Gümüşhanespor başkanına silahlı saldırı olayının şüphelisi yakalandı
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Gümüşhanespor başkanına silahlı saldırı olayının şüphelisi yakalandı

09.12.2020 23:10 | Son Güncelleme: 10.12.2020 00:21

Gümüşhanespor Kulüp Başkanı Vahit Olgun'a silahlı saldırı gerçekleştiren ve kulüp başkanını ağır yaralayan İ. K. yakalandı. Gözaltına alınan saldırganın sorgusu sürüyor.

Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun'a yönelik silahlı saldırı olayı sonrası geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma ve polis ekipleri, görgü tanıkları ifadesine göre şüphelinin İ. K. olduğunu belirledi.

Takibe alınan şüpheli saldırıda kullandığı tabanca ile birlikte Yukarı Alıçlı köyü civarında yakalandı. Gözaltına alınan saldırganın sorgusu sürüyor.

Gümüşhanespor başkanına silahlı saldırı olayının şüphelisi yakalandı

NE OLMUŞTU?

Zonguldak Kömürspor karşılaşmasının ardından takımla birlikte kulüp binasına gelen Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun, saat 19.00 sıralarında kulüp binasına gelen İ.K. isimli şahsın saldırısına uğradı. Arbede sırasında İ.K. kulüp başkanı Vahit Olgun'a ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunla yere yığılan Vahit Olgun olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gümüşhanespor başkanına silahlı saldırı olayının şüphelisi yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur AYDIN

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