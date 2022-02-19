Gümüşhane Sportif Faaliyetler'de Metin İlhan dönemi sona erdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gümüşhane Sportif Faaliyetler'de Metin İlhan dönemi sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Gümüşhane Sportif Faaliyetler'de Metin İlhan dönemi sona erdi

TFF 3. Lig, 3. grupta mücadele eden Gümüşhane Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Metin İlhan'la yollar ayrıldı.

GÜMÜŞHANE (İHA) - TFF 3. Lig, 3. grupta mücadele eden Gümüşhane Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Metin İlhan'la yollar ayrıldı.

Bugün sahasında oynadığı Ağrı 1970 Spor'a 3-2 yenilen Gümüşhane Sportif Faaliyetler teknik direktör Metin İlhan'la karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını duyurdu. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takım Teknik Direktörümüz Metin İlhan ile sözleşmesinin sonlandırılması konusunda anlaşma sağlanmış ve yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz."

Ekim ayında takımın başına getirilen Metin İlhan yönetimindeki Gümüşhane Sportif Faaliyetler, oynadığı 13 müsabakada 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 13 puan topladı. - GÜMÜŞHANE

İhlas Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Metin İlhan, Gümüşhane, Futbol, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title