Gümüşhane Gençlerbirliği'nde Transfer

Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Gümüşhane Gençlerbirliği, Hırvat pasör Maja Burazer ile bir yıllık sözleşme imzaladı.



Kulüp binasında düzenlenen imza törenine, kulüp yönetim kurulu üyeleri İsa Şanlıtürk ve Arife Eleman katıldı.



Şanlıtürk, burada yaptığı konuşmada, iddialı bir takım oluşturmaya çalıştıklarını ve transferde hassas davranmaya gayret ettiklerini söyledi.



Tek hedeflerinin Gümüşhane'de voleybol severlere kaliteli bir takım izletmek olduğunu vurgulayan Şanlıtürk, şöyle devam etti:



"Her maçımızda salonumuzu dolduran taraftarlarımız bunu fazlasıyla hak ediyor. Eksik mevkilerimiz için transfer çalışmalarımız devam ediyor. Maja Burazer kariyeri başarılarla dolu bir oyuncu. Birkaç güne kadar iyi bir yabancı ve bir Türk smaçörle de anlaşacağız. Eksik kalan orta oyuncu mevki için de çalışmalarımız titizlikle sürüyor."