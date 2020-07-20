Gümüşhane'de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Gümüşhane'nin Şiran ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yarandı.
20.07.2020 16:25 | Son Güncelleme: 20.07.2020 17:02
Gümüşhane'nin Şiran ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yarandı.
Alınan bilgiye göre, Şiran-Kelkit kara yolunun Karaşeyh köyü mevkisinde, Fuat Namlı (70) yönetimindeki 34 ZZ 9366 otomobil şarampole yuvarlandı.
Kazada yaralanan sürücü ile Binnaz Namlı (70), Şiran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Binnaz Namlı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA