Gümüşhane'de ihracat rakamları

Geçtiğimiz yılın tamamında 34,2 milyon dolarlık ihracat yapılan Gümüşhane'de 2019 yılının ilk 6 ayında bu rakam 33,2 milyon dolara ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dış ticaret istatistikleri veri tabanından derlenen geçici bilgilere göre 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre Gümüşhane'de ihracat yüzde 185 oranında artarak 33 milyon 178 bin 600 dolara yükseldi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre ise 2019 yılının ilk 6 ayında Gümüşhane'den 33 milyon 42 bin dolarlık "madencilik ürünleri" ihraç edildi. Gümüşhane ülke genelinde 2019'un ilk 6 ayında 77 ilden gerçekleştirilen 2 milyar 129 milyon 679 bin dolarlık madencilik ihracatında 14.sırada yer aldı.

33,2 milyon dolarlık ihracat rakamıyla ilk 6 ayda 81 il içerisinde 53.sıraya yerleşen Gümüşhane, ihracat rakamlarıyla Adıyaman, Iğdır, Niğde, Nevşehir, Çanakkale, Amasya, Van, Kilis, Edirne, Artvin, Siirt, Ağrı, Bartın, Erzurum, Batman, Erzincan, Sinop, Tokat, Hakkari, Yozgat, Kırıkkale, Muş, Bitlis, Ardahan, Bingöl, Bayburt, Kars ve Tunceli illerini geride bıraktı.

6 aylık sürede 22 farklı ülkeye ihracat yapılan Gümüşhane'de en fazla ihracat 11 milyon 280 bin dolarla Güney Kore'ye, 9 milyon 821 bin dolarla Japonya'ya, 9 milyon 47 bin dolarla Belçika'ya, bir milyon 826 bin dolarla Çin'e gerçekleştirildi. Bu ülkeleri sırasıyla Namibya, Suudi Arabistan, Irak, Almanya, Ürdün, İsrail, Libya, Katar, Bahreyn, İran, Türkmenistan, Hindistan, Azerbaycan, Pakistan, Yemen, Gürcistan, Fransa ve İsveç izledi.

Doğu Karadeniz illerinin 2019 yılı Ocak-Haziran dönemindeki dış ticaret performansları bir önceki yılın aynı dönemine göre değerlendirildiğinde; ihracat Ordu, Gümüşhane, Giresun, Rize ve Trabzon'da artış gösterirken sadece Artvin'de düştü. Bu dönemde Gümüşhane'de ihracat yüzde 185,2 oranında artarak 33,2 milyon dolara, Rize'de ihracat yüzde 66,5 oranında artarak 84,8 milyon dolara, Giresun'da ihracat yüzde 28,1 oranında artarak 88,6 milyon dolara, Trabzon'da ihracat yüzde 6,0 oranında artarak 510,5 milyon dolara, Ordu'da ihracat yüzde 2,5 oranında artarak 93,1 milyon dolara çıktı. Artvin'de yüzde 24,2 oranında azalarak 20,5 milyon dolara düştü. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA