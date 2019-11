Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen'e saldırı girişimi

07.11.2019 22:56 | Son Güncelleme: 07.11.2019 22:56

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen'e, kentteki çalışmaları denetlediği sırada bir kişi tarafından silahlı saldırı girişiminde bulunuldu.

Çimen, öğle saatlerinden sonra, kent merkezi, Çamlıca Mahallesi mevkisindeki eski İmam Hatip Lisesi'nin bulunduğu alanda çalışmaları incelerken, yanına yaklaşan H.K. ayaklarına yakın noktaya tüfekle ateş açarak kaçtı.

H.K.'nin saldırıda ses mermisi kullandığı, Çimen'in yara almadığı öğrenildi.

H.K.'nın yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

Saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapan Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, katıldığı bir cenaze töreninin ardından hafriyat denetlemesi için olayın gerçekleştiği alana geldiğini belirtti.

-"Şahsımda ve ekibimde herhangi bir sağlık sorunu yok"

Çalışmaları denetlerken bir kişinin yanına yaklaştığını aktaran Çimen, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yaptığımız çalışmaları yerinde denetlemeye gittiğimizde, bir hemşehrimizin görüşmek için yanımıza yaklaştığını düşündüğümüz esnada elinde silah olduğunu fark ettik. Bunun üzerine ekibimizdeki koruma görevlileri gerekli müdahaleleri yaparak girişimi bertaraf etti. İçinde ses mermisi olduğunu düşündüğümüz silahıyla güvenlik görevlileri müdahale ederken yere bir el ateş etti ve olay mahallinden şahsi aracıyla kaçarak uzaklaştı. Şahsımda ve ekibimde herhangi bir sağlık sorunu olmadığı gibi, bu saldırı girişiminin ne belediyemizle ne de şahsımla bir bağlantısı olduğunu düşünmemekteyim. Çünkü saldırganın ne şahsımla ne de belediyemiz ile bir hukuku yoktur."

"Bu hatasından dönerek tüm kamuoyundan özür dileyeceğini biliyorum"

Bu gibi saldırıların kendisini hiçbir zaman yolundan ve fikirlerinden vazgeçirmeyeceğini ve şehre hizmet üretmekten de asla alıkoyamayacağını vurgulayan Çimen, şunları kaydetti:

"Görevi aldığım 2014'ten beri her alanda şehrimize yenilikler ve yeni hizmetler kazandırdık. Yüce yaradandan temennim; 31 Mart 2019 tarihinde halkımızın bana tekrar verdiği bu kutlu görevi 'Halka hizmet Hakk'a hizmettir' düsturuyla yerine hakkıyla getirmeyi nasip etmesidir. Altın kalpli insanların şehrinde böyle olayların yaşanması üzücü olmakla birlikte bu olayın tüm halkımız tarafından kabul edilmeyeceğini biliyorum. Bu üzücü olayı yaşatan hemşehrimizin de en kısa sürede yanlışını anlayacağını ve bu hatasından dönerek tüm kamuoyundan özür dileyeceğini biliyorum. Şehrimizde nefret söylemi ve eylemi asla tasvip edilmemiştir. Bu tarz eylemler her kime yapılırsa yapılsın halkımız tarafından kınanmıştır. Bugüne kadar halkımızın her kesimini ayırt etmeksizin dinleyen ve mesaimizin büyük kısmını halkımızın sorunlarına çare bulmak için harcayan bir kardeşiniz olarak, bu olayı hiç yaşanmamış sayarak aynı düsturla şehrime ve hemşehrilerime yakışır bir belediye başkanı olmaya ve onların her derdine çözüm bulmaya devam edeceğim."

Kaynak: AA