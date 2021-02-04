Gumbel Group'tan güneş enerjisinde teşviksiz, ihalesiz, lisanslı model önerisi

Gumbel Group'un Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Herdem, güneş enerjisinde teşviksiz, ihalesiz, lisanslı model geçilmesi gerektiğini bildirdi.

Herdem, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı kararı ile 1 Temmuz itibarıyla devreye alınacak güneş enerjisi santralleri için kilovatsaat başı 32 kuruş olarak belirlenen Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) fiyatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fiyatların yeni lisanslı kapasite tahsisinde çoklu başvuru durumunda mevcut piyasa takas fiyatı konumuna geleceğini vurgulayan Herdem, şunları kaydetti.

"Alınan kararla birlikte görülmüştür ki, güneş enerjisinin artık teşvik gibi desteklere ihtiyacı yok. Çünkü güneş enerjisi teknolojisi, gün geçtikçe ucuzlayarak, elektrik fiyatlarını aşağı çekici yönde rol oynuyor. Bu yüzden GES'lerin hızla yaygınlaşması, gelecek enerji arz talep dengesi adına önemli bir yere sahip. Artık teşvik verilmeyecek bir kaynak olarak güneş enerjisinin kapasite tahsisinde, ihalelerin de kaldırılması ile bu yaygınlaşma büyük hız kazanabilir." açıklamasında bulundu.

Herdem, artık fiyatta teşvik devrinin kapandığını ve tahsiste de ihale devrinin kapanması gerektiğine işaret ederek, "Ancak böyle esnek ve verimli yeni modeller, gerçek şebeke istekleri ile özel sektör bilgisi ve dinamizmini bir araya getirerek GES kurulu gücünü dengeli ve hızlı şekilde arttırıp ülke ekonomisine katma değer sağlayıp sürdürülebilir bir çevre yolunda büyük bir katkı oluşturur." değerlendirmesinde bulundu.

YEKDEM kapsamındaki rüzgar, güneş, su, jeotermal ve biyokütleye dayalı yeni kurulacak elektrik üretim santrallerine yönelik fiyat alım garantisi, mevcut uygulamanın sona ereceği 30 Haziran 2021'den itibaren beş yıl boyunca devam edecek.

Buna göre, 1 Temmuz 2021 sonrası için döviz yerine lira cinsinden belirlenen kilovatsaat başına YEKDEM fiyatları her yıl ocak, nisan, temmuz ve ekim ayları olmak üzere dört kez güncellenecek. YEKDEM kapsamında en yüksek destekleme alım fiyatı, kilovatsaat başına 54 kuruş ile jeotermal kaynaklara dayalı santraller ile biyometanizasyon bazlı biyokütle santralleri için belirlendi. En düşük destekleme fiyatı ise 32 kuruş ile rüzgar ve güneş enerjisine dayalı yatırımlar için verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı