Gültak: "Marina ve Millet Bahçesi ile Çamlıbel yeniden canlanacak"
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Gültak: "Marina ve Millet Bahçesi ile Çamlıbel yeniden canlanacak"

Gültak: 'Marina ve Millet Bahçesi ile Çamlıbel yeniden canlanacak'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Çamlıbel Marina ve Millet Bahçesi projelerinin hayata geçmesiyle başta Çamlıbel olmak üzere tüm kent merkezinin eski cazibesini yeniden kazanacağını söyledi.

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Çamlıbel Marina ve Millet Bahçesi projelerinin hayata geçmesiyle başta Çamlıbel olmak üzere tüm kent merkezinin eski cazibesini yeniden kazanacağını söyledi.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Gültak, bir zamanlar sahip olduğu hareketliliğiyle kent ekonomisinin kalbi niteliğindeki Çamlıbel Mahallesini ziyaret etti. Akdeniz Çamlıbel Derneği Başkanı Hüseyin Karlıklı ve Çamlıbel esnafını ziyaret eden Gültak, ekiplerin bölgedeki çalışmalarını inceleyerek, yakın zamanda yapılacak proje ve çalışmalar hakkında da mahalle sakinleri ve esnafları bilgilendirdi.

Başkan Gültak, esnafı tek tek gezerek, sohbet edip taleplerini dinledi. Gültak, parkların bakımı, sokakların temizliği, aydınlatma ve sinekle mücadele ilgili olarak vatandaşların dile getirdiği talep ve sıkıntılarının en kısa süre içinde çözümü için ilgili başkan yardımcıları ve birim müdürlerine talimat verdi.

"Çamlıbel, Millet Bahçesi ve marina sayesinde eski canlılığına kavuşacak"

Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de eşlik ettiği ziyarette Gültak, Mersin Akdeniz Çamlıbel Derneği (MERÇAM) yönetiminin taleplerini dinledi, Çamlıbel Marina Projesi hakkında bilgiler verdi. Marina Projesinde büyük ilerleme kaydedildiğini belirten Gültak, tahmini 3 ay içinde ihaleye çıkılacağını ifade etti. Başkan Gültak, "Çamlıbel'e özel bir önem veriyor, güzelleştirmeye çalışıyor, projelerimizi buna göre belirliyoruz. Yakın zaman içinde marina da hayata geçince, buradaki eski canlılığı, hareketliliği tekrar yakalayacağımıza inanıyorum. Mersin Millet Bahçesi ile birlikte bu canlılığı çok daha kısa zamanda elde edeceğimizi düşünüyorum" diye konuştu. - MERSİN

Gültak: 'Marina ve Millet Bahçesi ile Çamlıbel yeniden canlanacak'
Gültak: 'Marina ve Millet Bahçesi ile Çamlıbel yeniden canlanacak'
Gültak: 'Marina ve Millet Bahçesi ile Çamlıbel yeniden canlanacak'
Gültak: 'Marina ve Millet Bahçesi ile Çamlıbel yeniden canlanacak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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