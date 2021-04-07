Gültak: "Çamlıbel Marina Projesi Mersin'e lig atlatacak"

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Çamlıbel Marina Projesinin Mersin'e lig atlatacak bir proje olacağını belirterek, "Şehrimizin ortasında yer alan marina;

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Çamlıbel Marina Projesinin Mersin'e lig atlatacak bir proje olacağını belirterek, "Şehrimizin ortasında yer alan marina; yaklaşık 60 bin metrekare kapalı alana sahip, çok modern, alışveriş mağazalarının bulunduğu önemli bir ticaret merkezine dönüşecek" dedi.

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, Çamlıbel Mahallesini ziyaret ederek, bölgede faaliyet gösteren balıkçı esnafı ile vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi, dile getirilen sorunların en kısa sürede çözümü için yetkili birimlere talimat verdi. Kültür Mahallesi Muhtarı Ali Karadeniz, Meclis Üyesi Aydın Eğin ve Çamlıbel Dernek Başkanı Hüseyin Karlıklı'nın da eşlik ettiği ziyaretinde Başkan Gültak, yakın zamanda kente kazandırılacak olan 'Mersin Marina Projesi' hakkında da bir değerlendirme yaptı.

"Millet Bahçesi, Çamlıbel Marina ve Atatürk Parkı bütünleşecek"

Mersin Balıkçı Barınağının, 50-60 yıldır kimsenin ilgilenmediği, kendi haline bırakılan bir alan olduğuna dikkat çeken Başkan Gültak, "Bakanlarımız Lütfi Elvan ve Adil Karaismailoğlu'nun destekleri ile şu an Mersin Balıkçı Barınağı için bir proje hazırlanıyor. Buranın hemen yakınında Millet Bahçesi var, bu ayın sonunda çalışmalar bitiyor. Doğu tarafta Atatürk Parkı var. Millet Bahçesi, Çamlıbel Marina ve Atatürk Parkı tamamen entegre olup bütünleşiyor" diye konuştu.

"Yüzlerce tekne yanaşabilecek, su sporları yapılacak"

Proje sayesinde Çamlıbel marinasının tamamen değişip dönüşeceğini kaydeden Gültak, "Buradaki tüm iskeleler kalkacak, 450 tane teknenin yanaşacağı modern bir alan olacak. Su sporlarının yapılabileceği bu alana yatlar gelecek. Tabi amatör balıkçılarımız burada kalacak. Ekmek arası balık satan tekne sahibi kardeşlerimiz de Atatürk Parkı içerisinde yapacağımız iskelelere taşınacak" ifadelerini kullandı.

"Marina Projesi, Mersin'e adeta lig atlatacak"

Şehrin ortasında kalan bu marinanın, çok modern, yaklaşık 60 bin metrekare kapalı alana sahip, birçok mağazanın olduğu önemli bir ticaret merkezine dönüşeceğini vurgulayan Gültak, "Böylelikle hem Çamlıbel hem de merkezde olan tüm esnafın olumlu etkileneceğini düşünüyoruz. Şehrimize renk katacak, şehrimize lig atlatacak bir projedir. Santrifüj ve sondaj ile ilgili çalışmaları bitti. Şu an ÇED raporları süreci devam ediyor. Bu süreçler bittiğinde de tahmin ediyorum yıl sonuna doğru ihalesine çıkılacak. Mersin'e şimdiden hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı