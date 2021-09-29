Gülnar Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu ve Konukevi İçin Başvurular Başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencileri için gelecek hafta Gülnar'da hizmete açacağı öğrenci yurdu ve konukevine yönelik başvurular başladı. 68 kız öğrenci kapasiteli Gülnar Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu ve 40 erkek öğrenci kapasiteli Gülnar Konukevi için başvurular 1 Ekim'e kadar alınacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Başkan Vahap Seçer'in oldukça önem verdiği konuların başında gelen eğitime destek için gerekli çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Mersin Üniversitesi ile yapılan protokol çerçevesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden tahsis edilen bina, Büyükşehir tarafından öğrencilerin barınabileceği bir alan haline getirildi.

Kız öğrenciler için 68, erkek öğrenciler için 40 kişi kapasiteli

Gülnar'da Hacıpınar Mahallesi Ahmet Usta Sokak No 1 adresinde hizmet verecek olan yurt ve konukevi toplam 108 öğrenci kapasitesine sahip. Kız öğrencilerin barınacağı Gülnar Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu A Blok'ta 17 odalı, 68 öğrenci kapasiteli. Erkek öğrencilerin barınacağı Gülnar Konukevi ise C Blok'ta 40 kişilik kontenjana sahip durumda. Konukevi, yükseköğretim erkek öğrencilerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi'nin Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'ne kırsaldan gelen ve barınma sorunu olan öğrencilere de hizmet verecek.

Başvuru için istenen evraklar Son başvuru tarihi 1 Ekim olan yurt ve konukevi için gerekli belgeleri öğrenci belgesi, adli sicil kaydı, anne ve babanın ikametgah belgesi ve aile gelir durum belgesi (SGK Hizmet Dökümü, Maaş Bordrosu, Vergi Levhası vb. ) oluşturuyor.

Başvuru yapacak öğrencilerin evraklarını; Saray Mahallesi Alaaddin Sokak No 17'de bulunan Mersin Büyükşehir Belediyesi Gülnar Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'ne elden teslim etmesi gerekiyor. Detaylı bilgi almak isteyenler 0324 774 82 52 numaralı telefonu arayabilecek.

Yayın Tarihi: 29. 9. 2021 19: 28: 37

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