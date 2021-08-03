Gülle kaç kilo? Gülle kaç kg? Olimpiyatlarda kullanılan gülleler kaç kg ağırlığındadır? Gülle ağırlığı ne?

Gülle kaç kg geliyor? spor severler tarafından merak edildi. Tokyo 2020 olimpiyatlarında atletizm dalının bir branşı da gülle atmadır. Gülle atma yarışmasını izleyen seyirciler gülle kaç kilo merak etti. Sizler için kısaca gülle kaç kg ağırlığındadır? Gülle kaç kilo gelir? Gülle kaç kg dir? derledik...

Gülle kaç kilogramdır Tokyo 2020 olimpiyatlarında merak edilen soruların başında geliyor. Peki, Gülle kaç kilo? Olimpiyatlarda kullanılan gülleler kaç kg ağırlığındadır? Gülle ağırlığı ne? Gülle atma nedir?

GÜLLE KAÇ KİLODUR? GÜLLE KAÇ KG?

Güllede büyük erkekler 7.26 kg, büyük ve genç kadınlar 4 kg'lık ağırlıklarla yarışırken, U20 erkekler 6 kg, U18 erkekler 5 kg, U18 kızlar ise 3 kg gülle kullanır.

GÜLLE ATMA NEDİR?

Gülle atma, atletizm içinde yer alan bir spor branşıdır.

Metalden yapılmış, küre biçimindeki güllenin, erkekler ve kadınlar tarafından omuz hizasından en uzak mesafeye atılmasını içeren, hafif bir atletizm spor dalıdır. Eski Yunanlarda ve Antik Olimpiyat Oyunları'nda gülle yerine 6.5 kg ağırlığında taş veya metal parçalar ile atış yarışmaları yapıldı. Taş yerine gülle ilk kez İngilizler tarafından kullanıldı. Gülle, 1896'dan itibaren modern Olimpiyat Oyunları'nda yer aldı.

GÜLLE ATIŞ STİLLERİ NELERDİR?

Günümüzde gülle atma, yalnız bir el ile ve omuz üzerinden 2.135m çapındaki daireden yararlanılarak yapılır. Gülleyi savurarak atmak yerine, adeta iter gibi atmak gerekir.

Bu branş dalında başarılı olmak için eskiden iri cüsseli olmak büyük bir avantajdı. Ancak günümüzde, çevik ve kuvvetli olmak, atletik bir yapıya sahip bulunmak ve kurallara uygun beden hareketi çalışmaları ile büyük bir bilek eforu istemektedir.

Güllede atma alanı beton olup; etrafında çember bulunmaktadır. Çemberin ön kenarında, atış sırasında atletin içeride kalmasını sağlayan çarpma tahtası bulunur. Çarpma tahtası ağaçtan imal edilir. İçten uzunluğu 1.22m, genişliği 114mm olup üstü beyaza boyanır.

Gülle düzgün ve yuvarlak olup, demir, pirinç gibi yumuşak olmayan bir metalden yapılır. İçi kurşun veya benzeri bir madde ile doldurulur. Erkekler için en az 7,257 kg, kadınlar için en az 4 kg ağırlığındadır. Atış yapılan daire beton olduğundan ayakkabılarda çivi yoktur.

Yarışmacı atış hareketine sabit duruşla başlar. Gülle tek elle çeneye yakın tutulmalı, atış süresince bu el başlangıç durumundan aşağıya düşmemelidir. Gülle hiçbir zaman omuz çizgisini geçmemelidir. Süzülüş ile gülle atışına geçilmesi arasındaki hareketler tempolu ve kesintisiz yapılır. Yarışmacı, gülle yere düştükten sonra yarışma alanının çemberin arka yarısından ve ayakta terk eder.

Günümüzde gülle atmada güç, teknik ve zihinsel hazırlık gerektiren Amerikalı atlet Parry O'Brien'ın kendi adıyla anılan tekniği kullanılmaktadır. Burada atlet sırtı dönük bir duruşla başlayarak, 180 derece bir dönüş yaparak gülleyi daha uzağa atma olanağını bulmuştur.

GÜLLE ATMA YARIŞ KURALLARI

Yarışmacılar üç atış hakkına sahiptirler. İlk 3 atıştan sonra en iyi sekiz yarışmacı daha sonra üçer atış daha yaparlar. Atış sırasında yarışmacı çemberden dışarı çıkar, dengesini kaybedip ayak veya elinin biri ile dahi çemberin dışına dokunursa, gülle takozunun üstüne değerse o atış geçerli sayılmaz. Hakem sayısı sabit olmayıp, her zaman değişebilir.

Atma uzaklığı güllenin düştüğü ilk yerin izi ile direğin iç köşesine kadar olan doğru mesafesi ölçülerek bulunur. Ölçülen uzunluk en yakın cm'ye indirgenir. Aynı dereceyi iki atletin yapması durumunda ikinci iyi derecelerine bakılarak, birinci olan atlet bulunur.