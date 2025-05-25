Güliz Ayla kimdir, Güliz Ayla Galatasaraylı mı? Güliz Ayla Yenikapı Galatasaray şampiyonluk konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Galatasaray'da 25. şampiyonluk kutlamaları hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Yenikapı Meydanı'nda yapılacak olan kutlamalarda sahne alacak isimler de belli oldu. Kutlamalarda ünlü şarkıcılar Hadise, Edis, Altay, Kenan Doğulu, Sıla ve Emir Can İğrek gibi isimler şarkılarıyla taraftarları coşturacak. Peki, Güliz Aylakimdir, Güliz Ayla Galatasaraylı mı? Güliz Ayla Yenikapı konseri saat kaçta başlayacak?

GÜLİZ AYLA KİMDİR?

Güliz Ayla, 27 Nisan 1988'de Samsun'da dünyaya geldi. Müziğe ve sahne sanatlarına olan ilgisi onu, 1998 yılında Samsun Belediye Konservatuvarı Tiyatro ve Drama Bölümü'ne götürdü. Burada eğitim alırken, çeşitli orkestralarda solistlik ve koroistlik yaptı. Lise eğitimini Samsun Anadolu Lisesi'nde tamamladı.

2006 yılında, Adelaide adlı müzik grubuna katıldı ve bu grupla birlikte Rock'n Dark Express Rock Müzik Yarışması'nda birinci olmayı başardı. Ayla'nın müzik tutkusu onu İstanbul'a, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Batı Müziği bölümüne getirdi. Burada, Müjdat Gezen'in yazdığı iki müzikalin şarkılarını seslendirdi ve Metin Özülkü, Işın Karaca ve Extra Orkestra gibi isimlere vokal yaparak müzik kariyerine başladı.

GÜLİZ AYLA YENİKAPI KONSERİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Güliz Ayla Yenikapı konseri saati henüz açıklanmadı.