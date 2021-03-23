Güldeniz Önal: "Keşke kupa ile veda edebilseydik"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Güldeniz Önal: "Keşke kupa ile veda edebilseydik"

23.03.2021 22:22 | Son Güncelleme: 23.03.2021 22:40

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Güldeniz Önal, Saugella Monza maçından sonra yaptığı açıklamada, "Keşke kupa ile veda edebilseydik.

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Güldeniz Önal, Saugella Monza maçından sonra yaptığı açıklamada, "Keşke kupa ile veda edebilseydik. Umarım bundan sonra senelerde Galatasaray'a bu kupa getirebiliriz" dedi.

Galatasaray, Kadınlar CEV Kupası Finali rövanşında Burhan Felek Spor Salonu'nda İtalyan ekibi Saugella Monza ile mücadele etti. İlk karşılaşmayı 3-0 kaybeden sarı-kırmızılılar rövanşta da 3-0 mağlup olunca kupada ikinci oldu. Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Güldeniz Önal, "Karşımızda iyi bir takım olduğunu biliyorduk. İlk maçı talihsizlik oldu. Bu maç direnç göstermeye çalıştık. İtalya Ligi'nde onlar bu maçları çok oynuyorlar. Bu durumda üçüncüler. Bizim birazcık direncimiz kırıldı. Aslında içerideki mücadele, enerji, yardımlaşmadan çok mutluydum. Antrenman ne uyguluyorsak içeride uygulamaya çalıştık. Onlar bize çok çabuk çözüm buldular. Biz onun çözümünü getiremedik. İyi servis atmamız gerekiyordu. Servisi tutturamadık. Defansta hatalarımız oldu. İkinci setten sonra psikolojik olarak da çok zor bir maç oldu. Buraya gelen başkanımızı, seyircimizi tebrik ediyoruz. Keşke kupa ile veda edebilseydik. Umarım bundan sonra senelerde Galatasaray'a bu kupa getirebiliriz. Herkese teşekkür ederim. Bütün sene bu olayları yaşadık. Finale gelmesi üzücü oldu. Bütün sene boyunca arkadaşımız pozitif mi değil mi. Burası böyle bir sene. Bence bunun arkasına sığınmamak gerekiyor. Karşı takım için de olabilirdi. Biz iyi bir takımız. Mücadele etmeye çalışan genç bir takımız" diye konuştu.

(Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar/İHA)

Güldeniz Önal: 'Keşke kupa ile veda edebilseydik'
Güldeniz Önal: 'Keşke kupa ile veda edebilseydik'
Güldeniz Önal: 'Keşke kupa ile veda edebilseydik'
Güldeniz Önal: 'Keşke kupa ile veda edebilseydik'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Merve Dizdar Acun Ilıcalı Jason Statham İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Bülent Uygun Sergen Yalçın Hikmet Karaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kar Şişli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Güldeniz Önal: "Keşke kupa ile veda edebilseydik" - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 22:42:01. #1.16#
title