Guillermo Ochoa'nın 2019 Liga MX Finali'nden En İyi Kurtarışları

30.12.2019 18:18 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:18

Meksika Liga MX'in 2019 yılındaki finalde Club America ile Monterrey karşılaştı. Club America, finali seri penaltılar sonunda 4-2 kaybetse de Meksikalı kaleci Guillermo Ochoa takımı adına birbirinden önemli kurtarışlara imza attı. İşte Ochoa'nın finaldeki en iyi kurtarışları!