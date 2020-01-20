GUHEM, 23 Nisan’da açılacak

20.01.2020 14:03 | Son Güncelleme: 20.01.2020 14:03

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve TÜBİTAK işbirliğinde kente kazandırılan ve 23 Nisan'da açılması planlanan çalışmalar GUHEM'de çalışmaları inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, GUHEM'in Bursa'nın en prestijli projelerinden biri olduğunu söyledi.