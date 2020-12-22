Gübretaş kimin? Gübretaş hangi alanda faaliyet gösteriyor?
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Gübretaş kimin? Gübretaş hangi alanda faaliyet gösteriyor?

22.12.2020 14:50 | Son Güncelleme: 22.12.2020 15:06
Gübretaş kimin? Gübretaş hangi alanda faaliyet gösteriyor?

Tarım sektöründe kimyevi alanda faaliyet gösteren Gübretaş, faaliyetleri ekonomi dünyasında gündeme geliyor. Peki, Gübretaş hangi alanda faaliyet gösteriyor? Gübretaş kimin? İşte, merak edilen soruların yanıtları…

Kimyevi gübre girdisi ile tarım sektörüne katkı veren Gübretaş, diğer faaliyetleriyle de ekonomi alanında yankı uyandıran gelişmelere imza atıyor. Peki, Gübretaş kimin? Gübretaş hangi alanda faaliyet gösteriyor?

GÜBRETAŞ HANGİ ALANDA FAALİYET GÖSTERİYOR?

GÜBRETAŞ (Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi), tarım sektörüne kimyevi gübre girdisi tedarik ederek ülke tarımındaki kalite ve verimliliği artırmak amacıyla 6 Kasım 1952 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla kuruldu. Türkiye'nin ilk kimyevi gübre fabrikası olan İskenderun'daki tesisleriyle 1954 yılında üretime başladı. O tarihten bugüne sektöründe hep öncü rolünü üstlendi: Türkiye'nin ilk fosfatlı ve kompoze gübresini üretti, ilk toprak analiz laboratuvarlarını kurdu, 1986'da borsada işlem gören ilk 15 şirketten biri oldu, sektör açısından çok önemli yatırımlara imza attı ve önemli sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdi.

Gübretaş kimin? Gübretaş hangi alanda faaliyet gösteriyor?
GÜBRETAŞ

1985 yılında ilk toprak analiz laboratuvarını kurduğu günden beri ülkemizin tarım arazilerinin toprak yapısıyla ilgili veri toplayan GÜBRETAŞ, bu birikimden yararlanarak "bitkiye ve bölgeye özel gübreler" geliştirmektedir. 2006'dan itibaren geliştirdiği yeni stratejiyle yurtdışında yatırım arayışlarını başlatan GÜBRETAŞ, "Paydaşlarına katma değer sağlayan bir dünya firması olmak" vizyonuyla yoluna devam etmektedir.

Türkiye genelinde kendine ait 2 liman, 3 laboratuvar, 5 lojistik merkez ve 8 bölge müdürlüğü sayesinde çiftçiler, GÜBRETAŞ markalı ürünlere başta Tarım Kredi Kooperatifleri olmak üzere Türkiye genelindeki yaklaşık 2800 satış noktasından kolayca ulaşabilmektedir.

GÜBRETAŞ KİMİN?

Gübretaş'ın yüzde 75,95'i Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi'ne ait. Kalan kısmının yüzde 8,76'sı Oğuzhan Şahinkaya'ya, yüzde 15,29'luk kısmı ise halka açık ve diğer kişilere ait.

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