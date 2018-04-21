Gtso Başkanı Paşa Ağdemir Oldu

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası komitelerine seçilen 25 isim başkan ve yönetimini belirledi. Büyük çekişmeye sahne olan seçim ilk turda eşitlikle sonuçlanırken, ikinci oylamada Paşa Ağdemir'in 13'e 11'oy üstünlüğüyle neticelendi.

Yapılan seçimde, Solaksubaşı'nın listesi olarak bilinen sarı liste 13-12 kazanarak yönetimi oluşturdu. Abdullah Kavlak, Alaattin Akcan, Fatih Buluk, Hasan Hamaloğlu, Semih Aşkın ve Şefik Yılmaz'dan oluşan liste GTSO'nun yeni yönetimi oldu. Aday olduğunu açıklayan Sedat Aydın ise seçimlerde adaylığını koymadı. Mahmut Solaksıbaşı'nın bir kişi tarafından çizilmesi sonrasında Paşa Ağdemir ve Mahmut Solaksubaşı tekrar seçime gitti. Büyük heyecan altında yapılan seçim sonucunda 13 oy Paşa Ağdemir'e çıkarken, Mahmut Solaksubaşı 11 oy aldı. 1 oy da boş çıktı. 12 kişilik listesi olan Solaksşubaşı'nın listesinden bir kişi de kendisine oy vermedi. 10 meclis üyesi bulunan Paşa Ağdemir ise 13 oy alarak başkanlığa seçildi.

Meclis Başkanı Hasan Yıldırım

Meclis içinde yapılan seçimde meclis başkanlığına Hasan Yıldırım açık oyla seçildi. Paşa Ağdemir'in başkan olmasından dolayı doğal üye olduğu genel kurul delegeliğine Atıl Güngör ve Ahmet Çakmak seçildi. Disiplin Kurulu ise Avcı Denizcilik, Çilingir Kardeşler Ltd., Gökhan Güzel, Tolga Kazanç ve Yekta Gıda'dan oluştu.

Seçimler sonrasında konuşan GTSO'nun yeni başkanı Paşa Ağdemir, "Mahmut Bey'e seviyeli seçim süreci geçirmemizi sağladığı için teşekkür ederim. Üyelerimize, meclis üyelerimize ve bizi uyararak yol gösteren basına da ayrıca teşekkür ederim. Bizim bundan sonraki hedefimiz, GTSO'nun ismine yakışır yönetim yapısı oluşturmak ve çıtayı daha yükseğe taşımak olacaktır. Bu anlamda, yönetim ve meclisimizle uyum içinde çalışarak, GTSO'nun 4 yıl sonra daha iyi noktada olmasını sağlayacağız" dedi.

(MŞ) - BURSA