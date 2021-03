GTO üyelerine ABD-ŞİKAGO'da ofis fırsatı

Ticaret Bakanlığı desteği ve oda-borsaların katkılarıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından ABD-Şikago'da kurulan TOBB Türkiye Ticaret Merkezi (TTM) GTO üyelerine tanıtıldı.

ABD'de iş yapmak isteyen yatırımcılar için 'tek durak ofis' prensibiyle çalışacak TOBB Türkiye Ticaret Merkezinin tanıtım toplantısı TOBB Ticaret Merkezleri Genel Müdürü Noyan Ciritoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan GTO Genel Sekreteri Baran Uçaner, küresel ekonominin geldiği noktaya baktıklarında artık sadece iç pazarlarda var olmanın işletmeler için yeterli olmadığını ve Şikago'da kurulan TOBB TTM'nin bu anlamda çok önemli bir yatırım olduğunu söyledi.

"ABD, Gaziantepliler için çok önemli bir Pazar"

Gaziantepli işletmenin ABD Şikago'da yer almak için pek çok sebebi olduğunu ifade eden Uçaner, "Gazianteplinin dünyanın her yerine ayak basma gibi bir özelliği var. Aklına koyduğunu yapan, her türlü konjonktürde ve coğrafyada fırsatları görebilen Gaziantepli işletmeler için Amerika çok önemli bir pazar. Her şeyden önce Amerika ile güçlü ticaret partnerliğimizi daha da güçlendirip kalıcı kılmak için Şikago'da olmak son derece kritik. Gaziantep olarak 2020 yılında en fazla ihracat yaptığımız 2. Ülke Amerika 1,1 milyar dolar ihracat gerçekleştirmişiz. TOBB TTM Şikago'nun sunduğu hizmetleri avantajımıza çevirmek bizim bu gücümüzü sürdürülebilir kılmak için önemli bir fırsat. Gaziantepli işletmeler için hem var olan sektörlerini geliştirmek, hem yeni sektörlere dair fırsatları görmek hem de böylesi bir pazar ile henüz tanışmamış olanlar için de önemli fırsatlar sunuyor TOBB TTM Şikago Bilhassa yurt dışı pazarlara açılmakta zorluk çeken orta ve küçük ölçekli firmaların da uluslararası pazarlara erişimi kolaylaşacak" dedi.

GTO Dış Ticaret İstihbarat Merkezleri ile üyelerinin her zaman yanlarında olduklarını da vurgulayan Uçaner, bu hizmete TOBB TTM Şikago'nun eklenmesiyle kent ve ülke ekonomisine değer katılacağını söyledi.

"Merkezimiz meyvelerini vermeye başladı"

TOBB TTM Şikago hakkında detaylı bir sunum gerçekleştiren ve katılımcıların sorularını yanıtlayan TOBB Ticaret Merkezleri A.Ş. Genel Müdürü Noyan Ciritoğlu ise hedef ülkelerde üye firmaları marka olarak güçlendirmek ve pazara girişlerini sağlamak için bu merkezleri kurduklarını, ilkinin de Şikago Türkiye Ticaret Merkezi olduğunu aktardı.

Merkezde başarı hikayelerinin oluşmaya başladığını söyleyen Ciritoğlu, "Merkezimiz meyvelerini vermeye başladı. Süreç ilerledikçe de çok daha başarılı işlere imza atılacağını göreceğiz. En önemli hedefimiz firmalarımızı burada kalıcı ve başarılı kılmak. Şikago, ABD'nin en önemli ticaret ve lojistik merkezlerinden biri. Burada kurduğumuz TOBB TTM Şikago'nun 4 ana stratejik hedefi var: Tedarik zinciri oluşturulması ve çeşitlendirilmesi, yeni satış kanallarının oluşturulması, ortak girişim ve teknolojik iş birliklerinin oluşturulması ve doğrudan yatırımlar Türkiye'deki firmalarımıza 'tek durak ofis' prensibiyle hizmet veriyoruz. Firmalarımızın ürettiği ürünlerin dünyanın en büyük ithalatçı ülkesi ABD pazarına girişini ve pazarda tutunmasını, kalıcı olmasını kolaylaştıracak her türlü desteği sunuyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı