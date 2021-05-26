GTB Başkanı Akıncı, Gaziantep'in İSO 500 başarısını kutladı
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GTB Başkanı Akıncı, Gaziantep'in İSO 500 başarısını kutladı

GTB Başkanı Akıncı, Gaziantep'in İSO 500 başarısını kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 araştırmasının sonuçlarını değerlendirerek, 500 büyük sanayi kuruluşu sıralamasında Gaziantep'ten 29 firmanın yer almasının gurur...

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 araştırmasının sonuçlarını değerlendirerek, 500 büyük sanayi kuruluşu sıralamasında Gaziantep'ten 29 firmanın yer almasının gurur ve mutluluk verici olduğunu ifade etti.

İSO 500'de yer alan Gaziantepli firmaları tebrik eden Akıncı, "Salgın hastalık nedeniyle küresel ölçekte yaşanan çeşitli sorunlara rağmen Gaziantep, ekonomide yeni başarı hikayeleri yazmaya devam ediyor. Sahip olduğu ticaret potansiyeli ve girişimcilik ruhuyla yoluna güçlü bir şekilde devam eden Gaziantep, geçen yıl İSO 500'de 26 olan sanayi kuruluşu sayısını bu sene zorlu pandemi koşullarına rağmen 29'a yükseltme başarısı gösterdi. Gaziantepli firmalarımız her koşulda yılmadan, yorulmadan üretmeye, istihdama ve milli ekonomiye katkı sunmaya devam etmekte. Biz bu sayının ilerleyen yıllarda daha da artacağına inanıyoruz. Bu vesileyle Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşunda yer alan Gaziantepli sanayi kuruluşlarımızı gönülden kutluyor, başarıda emeği geçen tüm yönetici ve çalışanlara teşekkür ediyorum" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' Araştırması (1)
"Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" Araştırması (1)
Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması'nda Ford Otomotiv 45,2 milyar lirayla ikinci, Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları ise 31,2...
Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması'nda Ford Otomotiv 45,2 milyar lirayla ikinci, Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları ise 31,2...
İSO'nun Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması'na göre, TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 58,6 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu oldu
İSO'nun Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması'na göre, TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 58,6 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu oldu
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GTB Başkanı Akıncı, Gaziantep'in İSO 500 başarısını kutladı - Haberler Ekonomi
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