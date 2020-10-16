GTB Başkanı Akıncı'dan 'Dünya Gıda Günü' açıklaması
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GTB Başkanı Akıncı'dan 'Dünya Gıda Günü' açıklaması

16.10.2020 12:59 | Son Güncelleme: 16.10.2020 13:04
GTB Başkanı Akıncı'dan 'Dünya Gıda Günü' açıklaması

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından bu sene 'Büyütelim, Besleyelim; Hep Birlikte Sürdürelim "temasıyla kutlanan 'Dünya Gıda Günü' nedeniyle açıklamada bulunan GTB Başkanı Mehmet Akıncı, sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliğinin önemine işaret etti.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından bu sene 'Büyütelim, Besleyelim; Hep Birlikte Sürdürelim "temasıyla kutlanan 'Dünya Gıda Günü' nedeniyle açıklamada bulunan GTB Başkanı Mehmet Akıncı, sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliğinin önemine işaret etti.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, pandemi sürecinin tarım ve gıdanın önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, "Gelecekte buna benzer global sorunların yaşanabileceği varsayımını göz önüne aldığımızda tarım ve güvenilir gıda bugünkünden çok daha fazla stratejik bir öneme sahip olacak" dedi.

Dünya Gıda Günü'nde gerçekleştirilen etkinliklerle yer yüzünde yaşanan açlık, kıtlık, gıda güvenliği ve iklim değişikliği gibi konulara dikkat çekilmek istenildiğini kaydeden Akıncı, bu sene tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 nedeniyle Dünya Gıda Gününün çok daha farklı bir anlam ve önem taşıdığını ifade etti.

Dünyanın iklim değişiklikleri, nüfus artışları, doğal kaynakların yok edilmesi, bilinçsiz tarım ve israflar nedeniyle gıdaya ulaşmanın her geçen gün daha zorlaştığı bir yer haline dönüştüğünü belirten Akıncı, bu nedenle özellikle Asya ve Afrika'da kronik açlık yaşayan insan sayısında 2014 yılından bu yana kademeli bir artış gözlemlendiğini söyledi.

BM tarafından bu yıl yayımlanan 'Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenmenin Durumu 'raporuna göre 2019 yılında dünyada açlıkla mücadele eden kişi sayısının 690 milyona ulaştığı vurgulayan Akıncı, "Belirtilen bu rakamı 2018 yılıyla kıyaslamamız durumunda açlıkla mücadele eden kişi sayısının 10 milyon, önceki 5 yıla oranla ise 60 milyon arttığını görmekteyiz. Dünyada kullanabilir tarım arazilerinin tamamına yakın bir bölümünün işlendiği ve dünya nüfusunun ise hızla arttığını göz önüne aldığımızda gerekli tedbirler hemen alınmazsa yakın gelecekte insanlığı gıda konusunda ciddi tehlikeler beklemekte. Bunun yanı sıra COVİD-19'un etkileri de bu süreci olumsuz etkileyecektir. İnsanlar tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiden kurtulmak için birçok şeyden vazgeçebilir ama gıdadan vazgeçemez. Bu nedenle pandemi süreci aslında uluslar için tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve gıda arz güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu. COVİD-19 gibi benzer küresel sorunların tekrarı ve farklı boyutlarının yaşanabileceği varsayımından yola çıkarsak tarım ve gıda gelecekte bugünkünden çok daha fazla hayati önem arz edecek" dedi.

Akıncı, ayrıca dünyada üretilen gıdanın üçte birinin çöpe gittiğini belirterek, israfın önlenmesine yönelik alınacak tedbir ve tüketim alışkanlıklarının gıdanın geleceğine yön vereceğini sözlerine ekledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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