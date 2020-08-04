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GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi Açıklaması

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'in temmuz ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,1 artışla 728 milyon 793 bin dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, Gaziantep'in aylık bazda bugüne kadarki en yüksek ihracat değerine ulaştığını ve...

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi Açıklaması
04.08.2020 15:04 | Son Güncelleme: 04.08.2020 15:08

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'in temmuz ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,1 artışla 728 milyon 793 bin dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, Gaziantep'in aylık bazda bugüne kadarki en yüksek ihracat değerine ulaştığını ve temmuz ayında ihracatını en fazla artıran ilin Gaziantep olduğunu söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan temmuz ayı ihracat rakamlarını değerlendiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 2019 yılının temmuz ayında 668 milyon 20 bin dolar olan Gaziantep'in ihracatının bu yılın temmuz ayında 728 milyon 793 bin dolara ulaşarak pandemi koşullarına rağmen aylık bazda rekor kırdığını kaydetti.

Salgının etkisiyle dış pazarda yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Gaziantep'in haziran ayında başlayan ihracat artışının temmuz ayında da devam ettiğini belirten Ünvedi, en fazla ihracat yapan 10 il arasında temmuz ayında ihracatını en fazla artıran ilin Gaziantep olduğunun altını çizerek, "Temmuz ayında en fazla ihracat yapan 10 ilimiz arasında 4 ilimizin ihracatında artış yaşandı. Gaziantep'in ihracatı yüzde 9,1 oranında artışla ile ilk sırada yer alırken, şehrimizin ardından Denizli'nin ihracatı yüzde 6,7, İzmir'in yüzde 4,1, Manisa'nın yüzde 1,8 arttı. İnşallah önümüzdeki süreçte tüm illerimizle birlikte ihracatımızı artırarak daha da yukarılara taşırız ve bu süreci birlikte atlatırız" dedi.

Geçen yılın Ocak-Temmuz dönemine göre en fazla ihracat yapan 10 il arasında en az ihracat kaybı yaşayan ilin ise yine Gaziantep olduğuna işaret eden Adnan Ünverdi, Ocak-Temmuz döneminde Gaziantep'in ihracatının yüzde 2,4 azalışla 4 milyar 174 milyon 550 bin dolar olarak gerçekleştiğini, 2019 yılının aynı döneminde ise bu rakamın 4 milyar 276 milyon 250 bin dolar olduğunu hatırlattı.

Gaziantep'in aylık ihracatta 5. sırada, dönemlik ihracatta ise 6. sırada yer aldığını dile getiren Adnan Ünverdi, "Bu zorlu süreçte bu rakamların elde edilmesini sağlayan tüm sanayicilerimize, ihracatçılarımıza, çalışanlarımıza ve emeği olan herkese teşekkür ediyor, yürekten kutluyorum. Gaziantep olarak ülkemiz için çalışıyor, sanayicilerimizle, üreticilerimizle gurur duyuyoruz. Bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla salgına karşı tedbirlerimizi alarak çalışmaya devam edeceğiz. Sağlığımız her şeyin başında geliyor. Bu sebeple maske, mesafe, hijyen başta olmak üzere 14 kural çerçevesinde tüm kurallara uymak zorundayız. Toplum olarak bunu hayatımızın bir parçası haline getirerek bugünleri atlatabilir, kendimizi ve sevdiklerimizi koruyabiliriz. Unutmayalım ki bu süreçte hepimizin sorumluluklar var ve bu sorumluluklara hassasiyetle riayet etmeliyiz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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