GSO'nun ur-ge ve hiser projelerinden ihracata destek
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GSO'nun ur-ge ve hiser projelerinden ihracata destek

06.03.2021 10:05 | Son Güncelleme: 06.03.2021 10:09
GSO'nun ur-ge ve hiser projelerinden ihracata destek

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından başlatılan, Gaziantep Gıda Kümesi UR-GE Projesi ve Gaziantep Yazılım ve Bilişim Kümesi Projesi (HİSER) firmaların ihracatının artması, pazarlarının çeşitlendirilmesi ve rekabetçilik seviyelerinin yükseltilmesine destek oluyor.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından başlatılan, Gaziantep Gıda Kümesi UR-GE Projesi ve Gaziantep Yazılım ve Bilişim Kümesi Projesi (HİSER) firmaların ihracatının artması, pazarlarının çeşitlendirilmesi ve rekabetçilik seviyelerinin yükseltilmesine destek oluyor.

Ticaret Bakanlığı'nın yüzde 75 oranında destek sağladığı 'Gaziantep Gıda Kümesi' UR-GE Projesi ve 'Gaziantep Yazılım ve Bilişim Kümesi Projesi' HİSER Projesi kapsamında bugüne kadar toplam 35 firma ile proje faaliyetleri gerçekleştirildi.

Gaziantep Gıda Kümesi UR-GE Projesi kapsamında 2 gün süren ve 19 firmanın katıldığı online eğitimde; Uluslararası Pazar Araştırması Raporu Hazırlama, Rakip Ülkelerin ve Türk Ürünlerinin Pazar Payı Tespiti, 4 Kriterli Hedef Pazar Seçme Yöntemi, İthalatçıları Tespit Etme, Ticaret Bakanlığı Hizmet ve Desteklerinden Faydalanma ve Farklı Sektördeki Alıcı Firmaların Hazır Listelerine Ulaşma konuları anlatıldı.

GSO'nun Gaziantep Teknopark işbirliğiyle yürüttüğü Gaziantep Yazılım ve Bilişim Kümesi HİSER Projesi kapsamında ise İhtiyaç Analizi Kapanış Toplantısı düzenlendi. Toplantıya 16 firma katılım sağlarken, firma temsilcileri ile proje kapsamında hazırlanan İhtiyaç Analiz Raporu verileri paylaşıldı.

Firmaların yurt içinde ve yurt dışında pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin hedeflendiği projeler, 3 yıl devam edecek. UR-GE ve HİSER projeleri ile sektördeki firmalar, GSO aracılığıyla bir araya getirilerek yurt dışı pazarlara açılabilmeleri için analizler yapılacak. Bunun yanında firmalar için ortak stratejiler oluşturularak önümüzdeki süreçte faaliyet planları gerçekleştirilecek.

İhtiyaç analizi sonunda oluşturulacak 36 aylık yol haritasına göre belirlenecek ülkelere yurt dışı pazarlama faaliyetleri ve alım heyetleri düzenlenmesi planlanıyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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