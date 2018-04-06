Gso Meclis ve Yönetim Kurulu Başkanı Seçildi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) yeni meclis ve yönetim kurulu başkanları seçildi. Adil Sani Konukoğlu Meclis, Adnan Ünverdi Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

GSO'da 3 Nisan'da yapılan seçimlerde oluşan 65 kişilik meclis ilk toplantısını yaparak, meclis başkanı, meclis divanı, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile disiplin kurulu ve TOBB Genel Kurul delegelerini seçti.

Meclis Başkanlığına Adil Sani Konukoğlu, Meclis Başkan Yardımcılığına Saim Akınal ve Ali Özpolat, Katip Üyeliğe, Sadık Koçak getirildi. Adnan Ünverdi başkanlığında yeni Yönetim Kurulu; Cevdet Akınal, Ferhan Sağım, Melike Yüksel, Perihan Çöçelli, Metin Erturhan, Mustafa Özgüler, Hakan Aslansoy, Mustafa Özmermer, Başar Küçükparmak ve Ercan Sayın'dan oluştu. Bu seçimde, 1989 yılında kurulan GSO tarihinde ilkler yaşandı, üç kadın üye yönetimde yer aldı. Ferhan Sağım, Perihan Çöçelli ve Melike Yüksel, GSO Yönetim Kurulu Üyesi olarak Gaziantep'in sanayileşme sürecine katkı sunacak. GSO'nun TOBB Delegeleri, Adil Sani Konukoğlu, Mustafa Topçuoğlu, Cevdet Akınal, Adnan Ünverdi, Mesut İşsever, Metin Yıldırımdemir, Cemil Direkçi, Metin Erturhan ve Sami Konukoğlu oldu. Disiplin Kurulu'na;Durmuş İşsever, Sedat Akınal, Selami Yetkinşekerci, Emin Helvacıkara, Fazıl Özyaşar ve Memet Yıldız seçildi.

İlk ziyaret Milletvekili Nejat Koçer'den

GSO' ya gelerek yeni yönetime hayırlı olsun dileklerini ileten milletvekili Nejat Koçer, "Seçim sonuçları sanayi odamıza, kentimize ve ülkemize hayırlı olsun. Kurucu başkanımız rahmetli Sani Konukoğlu'nun başlattığı bu hareket birlik ve beraberlik içinde, gururla izlenecek, Gaziantep'e örnek olacak şekilde devam ediyor. Bence en güzel şey budur. Birlik ve beraberlik içinde daha nice yıllara inşallah devam ederiz. Bu ekip Gaziantep'i çok daha başarılı yerlere taşıyacak. Buna yürekten inanıyorum. Her zaman olduğu gibi yanınızdayım. Ölünceye kadar bu odanın bir hizmetkarı bir neferiyim. Bu şehre hizmet bizim her zaman şiarımız oldu. Bundan sonra da böyle olacak" şeklinde konuştu.

Meclis Başkanlığı görevini Adil Sani Konukoğlu'na devreden Mustafa Topçuoğlu, seçimlerin Türkiye'ye ve Gaziantep'e hayırlı olmasını diledi. Gaziantep Sanayi Odasına yakışır bir seçim sürecini tamamladıklarını kaydeden Topçuoğlu, açıklamasında, "Birinci önceliğimiz her zaman bu çatı altında birlik beraberlik içerisinde şehrimiz ve ülkemiz için çalışmaktır. Bu bir bayrak yarışı. Burada attığımız tüm adımlarla Türkiye'ye örnek olacak bir yapı olarak hareket ettik. Birlik beraberlik içerisinde çalıştık, birlik beraberlik içerisinde başardık. Çalışmaya da devam edeceğiz. Yeni dönem hepimize hayırlı olsun" sözlerini sarf etti.

Yeni dönem herkese hayırlı uğurlu olmasını dileyerek konuşmasına başlayan Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu da, "Bu çatı altında bugüne kadar birlik beraberlik içerisinde Gaziantep için, ülkemiz için elbirliği ile çalıştık. Bu dönemde ve bundan sonra ki dönemlerde de elbirliği ile çalışmaya devam edeceğiz. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma, GSO Genel Sekreteri Kürşat Göncü'ye, oda personelimize, mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Çalışmalarımızın hepsinde bu arkadaşlarımızın çok büyük emekleri bulunuyor. 8 yıllık çalışma döneminde beni hiç bir zaman yalnız bırakmadılar. Bundan sonra Yönetim Kurulu Başkanımız Adnan Ünverdi'ye de desteklerini sunacaklarından eminim. Bugüne kadar yapılmış projeler ve bundan sonra yapılacak olan projelerin devamında da Sayın Adnan Ünverdi'ye her zaman destek olacağız. GSO olarak ilkleri yapan bir kurumuz. Adnan Bey'e ne mutluki yönetimde alanında başarılı 3 kadın üyemiz var. Bunun esas anlamı, Gaziantep'te ki tüm girişimci kadınlara örnek olmasıdır. Bu mecliste bulunan kadın üye sayısının yüzde 50'nin üzerinde olmasını temenni ediyorum" dedi.

Çok başarılı, seviyeli bir seçimi tamamladıklarını belirten ve kendisine destek veren herkese teşekkür eden Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ise 3 kadının yönetim kurulunda yer almasının kadınlar lehine, hakları olan güçlü bir mesaj olduğuna vurgu yaptı.

Üzerlerindeki sorumluluğun ağır olduğunu anlatan Ünverdi, "Birçok projeye berberce imza attık. Bundan sonra da başkanlarımın destekleriyle Gaziantep sanayisini yönlendirmek için yönetimimizle beraber çok başarılı işlere imza atacağız. Burada iş alemine, üniversitede okuyan gençlerimizin iş hayatına kazandırılması noktasında önceliğin eğitim olduğunu söylemek istiyorum. Endüstri 4.0 diye adlandırılan farklı bir çağa girdik. Bu çağa kendimizi uydurmak durumundayız. Değişime ayak uydurmak zorundayız. Eğer biz değişime ayak uydurmazsak işimizin bizi değiştireceğinin de farkındayız. Bu anlamda yapacak çok işimiz var. İnşallah hep birlikte ülkemizin geleceğine katkı sunacağımıza inanıyorum. Hepinize desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP