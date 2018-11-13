Gso'dan Ticaret Politikası Savunma Araçları Toplantısı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından sanayici ve işadamlarına yönelik "Ticaret Politikası Savunma Araçları Toplantısı" düzenlendi.

Ticaret Bakanlığı Damping ve Sübvansiyon Daire Başkanı Murat Gören ve dış ticaret uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda ithalata karşı korunma önlemleri hakkında katılımcılara bilgi verildi. GSO Sani Konukoğlu Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını yapan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, "Üreten bir sanayi kenti olarak tabii ki dışarıdan gelen mallara yönelik yaşadığımız sorunlar var. Bu sorunlarımızla ilgili olarak Bakanlığımıza sorunlarımızı dile getirdik ve bugün sağ olsunlar daire başkanımız ve dış ticaret uzmanları bilgilerini aktarmak üzere bizimle birlikteler. Kendilerine çok teşekkür ediyor, toplantının kentimize ve sanayimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Ticaret Bakanlığı Damping ve Sübvansiyon Daire Başkanı Murat Gören de konuşmasında, Gaziantep'in büyük bir sanayi şehri ve gurur duyulan bir üretim merkezi olduğunu dile getirdi.

"Üretim merkezi olunca ithalat kaynaklı sorunlar da yaşanabiliyor" diyen Murat Gören, "Devletimiz ithalata karşı yerli üretim dalını korumak, ayakta kalmasını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yerli üretimi korumak için farklı adımlar atıyoruz. İthalatın genelinde bir artış varsa bu artış sebebiyle tedbir alma yöntemlerini hayata geçiriyoruz. Onlarca üründe tedbir aldık ve almaya da devam ediyoruz. Yerli sanayiyi korumak için ithalatta korunma, damping ve sübvansiyona karşı önlem tedbirlerini uyguluyoruz. Ayrıca ilave gümrük vergisi uygulamaları da söz konusu. Tabii bunların belli şartları ve bir zaman zarfı var. Firmalarımızın korunma önlemleri ile ilgili soruşturma açmak için başvuruda bulunmaları gerekiyor. Korunma önlemleri en fazla 8 yıl sürüyor, gelişmekte olan ülkelerde ise bu en fazla 10 yıla kadar uzatılabiliyor" diye konuştu. Toplantıda ayrıca korunma, damping ve sübvansiyon önlemleri konusunda, İthalat Genel Müdürlüğü Korunma Önlemleri Dairesi Ticaret Uzmanı Erdinç Erbay ve Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi Dış Ticaret Uzmanı Serkan Uluyol tarafından katılımcılara bilgi verildi. Gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde sanayiciler, ithalattan kaynaklı yaşadıkları sorunları dile getirdi.

Toplantının sonunda GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Ticaret Bakanlığı Damping ve Sübvansiyon Daire Başkanı Murat Gören, Korunma Önlemleri Dairesi Ticaret Uzmanı Erdinç Erbay ve Damping ve Sübvansiyon Araştırma Uzmanı Serkan Uluyol'a hediye verdi. - GAZİANTEP