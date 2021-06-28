GSB Spor Okulları kapılarını açıyor
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GSB Spor Okulları kapılarını açıyor

GSB Spor Okulları kapılarını açıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte çocukların sabırsızlıkla beklediği Gençlik Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları, 29 Haziran Salı günü ülke genelinde kapılarını açacak.

Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte çocukların sabırsızlıkla beklediği Gençlik Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları, 29 Haziran Salı günü ülke genelinde kapılarını açacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği ücretsiz GSB Spor Okulları ile gençler yeniden sporla buluşacak. Kurslar kapsamında bu sene basketboldan karateye, eskrimden tekvandoya kadar 22 sportif branşta çalışmalar yapılacak. Spor Genel Müdürlüğünün kuruluş yıldönümü olan 29 Haziran tarihinde yurt genelinde olduğu gibi Denizli'de de ilçe spor salonlarında açılış programları yapılacak. Merkezefendi ilçesi Gümüşler'de bulunan Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda saat 10.30'da, Pamukkale ilçesi ise Hasan Güngör Spor Salonunda saat 12.00'de sporcuların katılımıyla açılış programı gerçekleştirecek.

Kayıtlar devam ediyor

5-18 yaş grubunu kapsayan kurslar için henüz kayıt yaptırmayanlar geç kalmış değil. Başvurular resmi internet sitesinde bulunan kayıt formu ile İlçe Müdürlüklerine yapılabilecek. Kayıtlar açılış tarihinden sonra da dönemler halinde devam edecek. Engelli bireylerinde spor okullarına katılmalarına yönelik çalışmalar yapıldı. Farklı engel gruplarında tenisten judoya, okçuluktan atletizme kadar talep edilen farklı branşlarda kurslar verilecek. Engelli bireylere yönelik açılacak kurslarda tecrübeli antrenörler görev alacak.

İbanoğlu'ndan GSB spor okullarına davet

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin yıl boyunca spor yapmalarına yönelik planlanan GSB Spor Okullarına davette bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, il merkezi ve ilçelerimizde tüm çocukları sporla buluşturmak istediklerini kaydetti. Spor Genel Müdürlüğü'nün kuruluş yıldönümü olan 29 Haziran'da GSB Spor Okullarının kapılarını açacağını ve şehrin dört bir yanında uzman antrenörler eşliğinde ücretsiz kurslar verileceğini söyleyen İbanoğlu, kurslarda çocukların yeni arkadaşlıklar ve beceriler kazandığını, rekabet içinde paylaşmayı öğrendiklerini dile getirdi. - DENİZLİ

GSB Spor Okulları kapılarını açıyor
GSB Spor Okulları kapılarını açıyor
GSB Spor Okulları kapılarını açıyor
GSB Spor Okulları kapılarını açıyor
GSB Spor Okulları kapılarını açıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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