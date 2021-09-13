Kendinden geçen GS TV spikerinden olay tepki: Vur ulan vur
Galatasaray, Trabzonspor deplasmanında 2-0 geriye düştüğü maçı 2-2 beraberlikle tamamladı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, galip gelmeye de maçı kaybetmeye de çok yakındı. İkinci yarıda GS TV'de maçı anlatan spiker Serbay Şankal, Halil Dervişoğlu'nun pozisyonu sonrası kendinden geçti. Şenkal o anın heyecanı ile, "Vur ulan vur ulan, vur ya! diye tepki verdi.
Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki maç nefes kesti. G.Saray'ın erken bulduğu 2 gol sonrası farkın daha da açılacağı düşüncesi hakimdi. Ancak Abdullah Avcı'nın erken müdahaleleriyle Bordo-Mavililer maça tutundu, eşitliği getirdi.
HEYECAN FIRTINASI
İkinci devrede karşılıklı ataklar oldu. G.Saraylılar 2-0'lık skorun korunamaması ve mağlubiyetin yakın olduğu düşüncesiyle biraz panikledi. GS TV spikeri Serbay Şenkal da bir hayli heyecanlıydı. İkinci yarıda Halil'in şutu sonrası Şenkal, "Vur ulan, vur ulan, vur ya!" tepkisini verdi. Bu anlar viral oldu.
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