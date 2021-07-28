GS PSV maçı TV8 'de değil mi, neden yok? Maç hangi kanalda? GS - PSV maçı neden TV 8'de yok? TV8'de neden maç yok? Yayın hakkı kimde?
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GS PSV maçı TV8 'de değil mi, neden yok? Maç hangi kanalda? GS - PSV maçı neden TV 8'de yok? TV8'de neden maç yok? Yayın hakkı kimde?

GS PSV maçı TV8 'de değil mi, neden yok? Maç hangi kanalda? GS - PSV maçı neden TV 8'de yok? TV8'de neden maç yok? Yayın hakkı kimde?
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GS PSV ilk maç TV8'de yayınlanmıştı. Bugün ise maçın rövanşı oynanacak. Fakat TV8 yayın akışına bakan futbol severler maçın bugün TV8'de yayınlanmayacağını görüyor. Peki maç hangi kanalda olacak? GS PSV maçı neden TV8 'de yok? TV8'de bugün maç yok mu? Galatasaray'ın maçı hangi kanalda olacak?

Bugün TV8 yayın akışında GS'nin maçı yer almıyor. Peki, Galatasaray'ın maçı hangi kanalda verilecek? GS PSV maçı TV8 'de değil mi? Maç hangi kanalda? GS - PSV maçı neden TV 8'de yok? TV8'de neden maç yok? Yayın hakkı kimde?

GALATASARAY - PSV EİNDHOVEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

GS - PSV maçı 28 Temmuz Çarşamba günü akşam saat 21:00 'da başlayacaktır.

GALATASARAY - PSV EİNDHOVEN MAÇI HANGİ KANALDA? MAÇ ÜCRETSİZ Mİ?

GS - PSV maçı yarın akşam 28 Temmuz saat 21:00 'da Spor Smart'ta yayınlanacaktır.

MAÇ TV8 'DE YAYINLANMAYACAK MI? MAÇ NEDEN TV8'DE DEĞİL?

GS - PSV ilk karşılaşması TV8'de ekranlara gelmişti. Maçın rövanşı ise Spor Smart ekranlarında yayınlanacak.

TV8 28 TEMMUZ ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI

15:00 - Paylaş Benimle/ Yeni Bölüm

17:15 - MasterChef Türkiye

20:00 - MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm

00:15 - Paylaş Benimle

GALATASARAY - PSV EİNDHOVEN İLK 11 AÇIKLANDI MI?

Muhtemel 11'ler şu şekilde:

PSV: Drommel, Teze, Andre Ramalho, Obispo, Max, Sangare, Rosario, Madueke, Mario Götze, Gakpo, Eran Zahavi

GALATASARAY: Muslera, Sekidika, Alpaslan, Öztürk, Ömer Bayram, Luyindama, Ryan Babel, Arda Turan, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Mostafa Mohamed

GALATASARAY - PSV EİNDHOVEN MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

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GS PSV maçı TV8 'de değil mi, neden yok? Maç hangi kanalda? GS - PSV maçı neden TV 8'de yok? TV8'de neden maç yok? Yayın hakkı kimde? - Haberler
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