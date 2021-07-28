GS PSV maçı TV8 'de değil mi, neden yok? Maç hangi kanalda? GS - PSV maçı neden TV 8'de yok? TV8'de neden maç yok? Yayın hakkı kimde?

GS PSV ilk maç TV8'de yayınlanmıştı. Bugün ise maçın rövanşı oynanacak. Fakat TV8 yayın akışına bakan futbol severler maçın bugün TV8'de yayınlanmayacağını görüyor. Peki maç hangi kanalda olacak? GS PSV maçı neden TV8 'de yok? TV8'de bugün maç yok mu? Galatasaray'ın maçı hangi kanalda olacak?