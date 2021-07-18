GS - PSV maçı hangi kanalda? TV8'de mi başka kanalda mı? Şampiyonlar Ligi PSV - Galatasaray maçı ücretsiz mi yayınlanacak?
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GS - PSV maçı hangi kanalda? TV8'de mi başka kanalda mı? Şampiyonlar Ligi PSV - Galatasaray maçı ücretsiz mi yayınlanacak?

GS - PSV maçı hangi kanalda? TV8'de mi başka kanalda mı? Şampiyonlar Ligi PSV - Galatasaray maçı ücretsiz mi yayınlanacak?
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Galatasaray - PSG maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Buna göre Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçı şifresiz olarak TV8'de verilecek. TV8 resmi twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre maç Çarşamba günü saat 22:00 'da TV8'de canlı olarak verilecektir. Peki, GS - PSV maçı hangi kanalda? PSV - Galatasaray maçı şifresiz mi olacak? Detaylar haberimizde...

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda oynanacak PSV maçı için geri sayım başladı. 21 Temmuz saat 22.00'de Philips Stadion'da oynanacak karşılaşmanın yayıncısı da belli oldu. Sarı-kırmızılıların, Şampiyonlar Ligi yolundaki ilk maçı TV8 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. GS - PSV maçı hangi kanalda? TV8'de mi başka kanalda mı? Şampiyonlar Ligi PSV - Galatasaray maçı ücretsiz mi yayınlanacak?

PSV - GS MAÇI HANGİ KANALDA OLACAK?

Galatasaray, 21 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi yolunda ilk karşılaşmasına çıkacak. Kritik maç öncesi sarı-kırmızılı taraftarlara müjdeli haber geldi. Aslan'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV ile oynayacağı karşılaşma TV8'den şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

TV8 karşılaşmanın yayıncısı olduğunu sosyal medyadan duyururken yapılan açıklamada, "Avrupa Fatihi Galatasaray Şampiyonlar Ligi yolundaki ilk mücadelesine çıkıyor! UEFA Şampiyonlar Ligi 2.Ön Eleme Turu 'PSV Eindhoven - Galatasaray' karşılaşması Çarşamba 22.00'de canlı yayınla TV8'de!" ifadelerine yer verildi.

GS - PSV maçı hangi kanalda? TV8'de mi başka kanalda mı? Şampiyonlar Ligi PSV - Galatasaray maçı ücretsiz mi yayınlanacak?

Buna göre maç TV8'de yayınlanacak.

GÜNCELLEME

Son gelen habere göre TV8'in resmi twitter hesabında bu paylaşım gözükmüyor. Bunun üzerine futbol severler acaba yayıncı kanalı mı değişti merak etti. Henüz konu hakkında resmi bir açıklama yer almadı. Fakat dünkü tanıtım videosuna göre maç TV8'de canlı olarak yayınlanacaktır.

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