GS - PSV maçı hangi kanalda? TV8'de mi başka kanalda mı? Şampiyonlar Ligi PSV - Galatasaray maçı ücretsiz mi yayınlanacak?

Galatasaray - PSG maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Buna göre Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçı şifresiz olarak TV8'de verilecek. TV8 resmi twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre maç Çarşamba günü saat 22:00 'da TV8'de canlı olarak verilecektir. Peki, GS - PSV maçı hangi kanalda? PSV - Galatasaray maçı şifresiz mi olacak? Detaylar haberimizde...