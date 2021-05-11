GS-BJK ikili averaja mı bakılacak, genel averaja mı bakılacak? Galatasaray ve Beşiktaş arasındaki averaj nasıl hesaplanacak?

Süper Lig'de son haftaya girilirken liderlik yarışı veren takımlar arasında ikili averaj mı yoksa genel averaj mı olacak merak ediliyor. Galatasaray ve Beşiktaş eşit puana sahip. İki takım arasında ikili averaja mı bakılacak yoksa genel averaja mı bakılıyor? GS-BJK ikili averaja mı bakılacak, genel averaja mı bakılacak? Galatasaray ve Beşiktaş arasındaki averaj nasıl hesaplanacak? Detaylar haberimizde...

Son haftaya GS ve BJK 81 puanla girdi. Bu sonucun ardından iki takım arasında hangi averaja bakılacak merak edildi. Averajda kim üstün, hangi takım daha avantajlı konumda? Tüm detaylar haberimizde.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ AVERAJI NEDİR? HANGİ TAKIM KAÇ GOL ATTI?

İki takım şuanda 81 puana sahipler. İki takım arasında ilk önce ikili averaja bakmalıyız. İlk maçı Beşiktaş kendi evinde 2-0 kazanmıştı. Diğer maçı ise Galatasaray kendi evinde 3-1 kazanmıştı. Haliyle iki takım da birbirlerine 3'er gol atmış oluyor. Ülkemizde deplasman golü averajına bakılmadığı için toplam atılan gole bakılıyor. Yani Şampiyonlar Ligi'ndeki gibi değil. Bu bakımdan iki takımın ikili averajı eşit oluyor. Haliyle genel averaja bakmamız gerekmektedir.

Yani hangi takım daha fazla gol atarsa o daha avantajlı konumda olur.

BEŞİKTAŞ'IN GENEL AVERAJI KAÇTIR?

Şuanda Beşiktaş'ın genel averajı toplamda +44 goldür. Yani Beşiktaş 87 gol atmış ve 43 gol yemiştir. Averajı ise +44 'dür.

GALASATARSAY'IN GENEL AVERAJI KAÇTIR?

Şuanda Galatasaray'ın genel averajı toplamda +42 goldür. Yani Beşiktaş 77 gol atmış ve 35 gol yemiştir. Averajı ise +42 'dir.

Bu sonuçlara göre şuanda Beşiktaş, Galatasaray'dan +2 daha fazla averaja sahiptir. Haliyle Beşiktaş daha avantajlıdır. Eğer lig bu şekilde bitseydi Beşiktaş şampiyon olacaktı diyebiliriz.

Beşiktaş averaj : +44 gol

Galatasaray averaj : +42 gol

SÜPER LİG'DE HANGİ AVERAJA BAKILIR?

TFF yer alan futbol müsabakası talimatına göre Süper Lig'de eşit puana sahip 2 takım arasında ilk önce ikili averaja bakılır. Eğer iki takımın birbirlerine attığı gol sayıları eşitse o zaman genel averaja bakılır. Yani deplasman golünün bir önemi yoktur. Şampiyonlar Ligi'ndeki gibi bir sistem yoktur diyebiliriz.

Şimdi sizlere TFF'nin talimatını paylaşalım:

İKİLİ AVERAJ NEDİR, NASIL UYGULANIR?

Takımların belirlenmiş bir fikstür gereğince birbirleriyle karşılaşarak kazandıkları puan durumlarına göre derecelendirilmelerine "Puan Usulü Sistemi" ismi verilir. Buna göre, yapılan müsabakalarda kazanan takıma 3 (üç), berabere kalan takımlara 1 (bir) puan verilir ve kaybeden takıma ise puan verilmez.

"Müsabaka Statüleri"nde ve her sezon öncesinde yayımlanan "Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar"da aksi belirtilmediği sürece aşağıdaki sistem uygulanır: Puan usulü ile yapılan müsabakalar sonunda en fazla puan kazanan takım birinci, ondan sonra gelen ikinci ve devamı olarak sıralanır. Puanların eşitliği halinde aşağıda belirlenen sistem uygulanır.

a) Aynı puana sahip takım sayısı iki ise;

I. Önce bu iki takımın kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan üstünlüğüne bakılır,

II. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan eşitliği varsa bu müsabakalardaki gol averajına bakılır. (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.)

III. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan ve gol eşitliği devam ediyorsa, genel puantajdaki gol averajına bakılır.

IV. Takımların gol averajları da eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.

V. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.

VI. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak tek maçlı eleme usulü uygulanacak bir müsabaka neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır.

b) Aynı puana sahip takım sayısı üç veya daha fazla ise;

I. Bu takımların birbirleriyle oynadıkları müsabaka sonuçlarına göre yapılan puan cetveli ile kesin sonuç belirlenir. (Puan cetvelinde eşit puanlı iki veya daha fazla takım arasında oynanan müsabaka sonuçlarına tekrar bakılmaz.)

II. Önce bu puan cetvelinde takımlar arasında puan üstünlüğüne bakılır.

III. Puan cetvelinde puan eşitliği varsa I. bentte belirtilen puan cetvelindeki gol averajına bakılır. (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.)

IV. Gol averajı da eşit ise daha fazla gol atan takıma bakılır.

V. Bütün bu şartlara rağmen takımların puanları ile attıkları ve yedikleri gol sayıları eşit ise genel puan cetvelindeki averaja bakılır.

VI. Genel puan cetvelindeki averajlar eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.

VII. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.

VIII. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde TFF tarafından belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak müsabaka(lar) neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır.

(3) TFF gerekli gördüğü hallerde, gol averajını uygulamamaya veya başka bir şekilde uygulamaya karar verebilir.