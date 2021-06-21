Grup aşamasından en iyi üçüncü olarak çıkması beklenen Türkiye, en kötü dördüncü oldu

İsviçre'yi farklı mağlup etmesi beklenen A Milli Futbol Takımımız, rakibe 3-1 yenilerek Euro 2020'ye veda etti, birçok kötü istatistiğe de imza attı. Türkiye, Euro 2020'yi sıfır puanla ve eksi 7 averajla tamamladı. Üç maçta kalesinde 8 gol gören ve sadece bir gol atan Ay Yıldızlılar, Avrupa Şampiyonası tarihinin en kötü 5. gol averajıyla turnuvadan ayrıldı. EURO 96'yı -5 averajla bitiren Milli Takım, EURO 2020'yi ise -7 ile kapatarak en düşük gol averajında kaldığı grup aşamasını geride bıraktı.

Şenol Güneş yönetiminde tarihinde ilk kez üst üste üç maçta yenilen A Milli Futbol Takımımız, Danimarka'dan sonra iki Avrupa Şampiyonası'nı sıfır puanla tamamlayan ikinci ekip oldu. Ay Yıldızlılar, ilk kez katıldığı 1996 Avrupa Şampiyonası'nda da puan alamamıştı. Danimarka ise 1988 ve 2000'de puan alamadı.

GRUP AŞAMASININ EN KÖTÜ AVERAJI

Euro 96'daki maçlarda Hırvatistan'a 1-0, Portekiz'e 1-0 ve Danimarka'ya 3-0 yenilen A Milli Futbol Takımımız, o turnuvayı eksi 5 averajla tamamlamıştı. Bu turnuvayı eksi 7 averajla tamamlayan Ay Yıldızlılar, en düşük gol averajında kaldığı grup aşamasını geride bıraktı.

Euro 2000 grup maçlarına 2-1'lik İtalya yenilgisiyle başlayan Türkiye, İsveç ile golsüz berabere kalmış son maçında Belçika'yı 2-0 yenerek gruptan çıkmıştı.

Euro 2008, Portekiz'e 2-0 yenilerek turnuvaya başlayan Ay Yıldızlılar, İsviçre'yi 2-1 ve Çek Cumhuriyeti'ni 3-2 yendi.

Euro 2016'da Hırvatistan'a 1-0, İspanya'ya 3-0 yenilen Çek Cumhuriyeti'ni ise 2-0 yenerek grup maçlarını tamamlamıştı.

Avrupa Şampiyonası tarihinin en kötü averaja sahip takımları:

2000 - Danimarka (0-8)

2004 - Bulgaristan (1-9)

2012 - İrlanda Cumhuriyeti (1-9)

1984 - Yugoslavya (2-10)

2020 - Türkiye (1-8)