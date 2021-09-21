Grip aşısı eczanelere gelmeye başladı, fiyatı 85,12 TL - Haberler Ekonomi
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Grip aşısı eczanelere gelmeye başladı, fiyatı 85,12 TL

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi
Grip aşısı eczanelere gelmeye başladı, fiyatı 85,12 TL

Koroanvirüs salgınıyla her zamankinden daha önemli hale gelen grip aşısı eczanelere gelmeye başladı. SGK'nın karşılamadığı aşının fiyatı 85.12 TL. Grip aşısının eylül ve kasım ayında yapılması önerisinde bulunan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Başkanı Nurten Saydan, "Aşının koruyucu etkisi, aşı yapıldıktan iki hafta sonra başlar" dedi.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle daha önemli hale gelen grip aşısı eczanelere gelmeye başladı. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, aşının SGK geri ödeme listesinde bulunmadığına dikkat çekerek, fiyatı 85,12 TL olan aşının eczanelerden ücretli olarak verilmeye başladığını duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre; dünya genelinde her yıl 5 milyon civarında grip vakası görüldüğünü, ölü sayısının da 650 bini bulduğuna işaret eden Saydan, vatandaşları grip aşısı olmaları uyarısı yaptı.

Milliyet gazetesinin haberinde görüşlerine yer verilen Saydan, grip aşısının eylül ve kasım ayında yapılması önerisinde bulunarak, "Grip ciddi bir hastalıktır ve risk grubu içerisinde yer alan bireyler yakalandığında ciddi komplikasyonlar gerçekleşebiliyor. Her yıl mevsimsel gribe neden olan grip virüsü değişebilmektedir ve grip aşısının içeriği DSÖ tarafından 1 yıl önce salgın yapan virüs tiplerinin belirlenmesi ile geliştirilmekte ve aşının içeriği de bu uygulamaya bağlı olarak her yıl değişmektedir. Aşı, yapıldığı grip sezonu için etkili olmaktadır. Bu nedenle; eskiden geçirilmiş grip hastalığı ya da uygulanmış grip aşısına bakılmaksızın mevsimsel gribe karşı etkin bir korunma sağlanması için her yıl grip aşısı yaptırılmalıdır" dedi.

"Aşının koruyucu etkisi, aşı yapıldıktan iki hafta sonra başlar" diyen Saydan, "Aşının en uygun zamanı, gribin sık görülmeye başladığı dönemden hemen öncesidir. Eylül ve kasım ayları grip aşısının yapılma zamanı olarak tercih edilmelidir. Aşılanmamış olan kişiler ise mart ayının sonuna kadar aşılanabilir. Aşının koruyuculuğu yaklaşık 6-8 ay sürer" diye konuştu.

Grip aşısının koronavirüse karşı korumadığını belirten Saydan, "Koronavirüs, bağışıklık sistemi zayıf hastalarda daha yıkıcı etkilere sahip olduğu için gribal enfeksiyonlardan korunmanın önemi büyüktür. Grip ve Kovid-19'u eş zamanlı olarak geçirmek size çok ağır tablolar çıkarabilir. Grip aşınızı yaptırıp önleminizi aldığınız takdirde bu ağır hastalık geçirme riskinizi azaltacaktır. Grip aşısı 6 aylıktan küçük çocuklara, hamileliğinin ilk 3 ayının içinde bulunanlara ve ciddi yumurta alerjisi ya da aşı içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı ciddi alerji öyküsü olanlara uygulanmamalıdır" dedi.

Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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