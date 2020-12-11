Griezmann, Uygur Türklerine yönelik tutumu nedeniyle Çinli firma ile anlaşmasını sonlandırdı

Dünyaca ünlü futbolcu Antoine Griezmann, Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada Çin'in Doğu Türkistan'daki faaliyetleri nedeniyle Çinli teknoloji devi ile reklam anlaşmasını iptal ettiğini duyurdu.

La Liga takımlarından Barcelona'da forma giyen Fransız millî futbolcu, Çin teknoloji devinin Uygur Türklerine yönelik yüz tanıma sistemi geliştirilmesine katkı sağladığının ortaya çıkmasının ardından bu şirketle bağını kopardığını açıkladı. Barcelona da oyuncuları Griezmann'ın aldığı karara destek verdi.

UYGUR TÜRKLERİ İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDU

Kişisel Instagram hesabından da açıklama yapan Griezmann, "Çin teknoloji devinin yüz tanıma yazılımı kullanarak "Uygur uyarısı "geliştirilmesine katkıda bulunduğuna dair güçlü şüphelerin ardından, bu şirketle ortaklığımı derhal sonlandırdığımı duyuruyorum. Çin teknoloji devini bu suçlamaları basitçe reddetmeye değil, bu kitlesel baskıyı kınamak için mümkün olan en kısa sürede somut adımlar atmaya ve insan haklarına saygıya katkıda bulunmak için de etkisini kullanmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.