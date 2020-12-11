Griezmann, Uygur Türklerine yönelik tutumu nedeniyle Çinli firma ile anlaşmasını sonlandırdı
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Griezmann, Uygur Türklerine yönelik tutumu nedeniyle Çinli firma ile anlaşmasını sonlandırdı

11.12.2020 12:11 | Son Güncelleme: 11.12.2020 12:26
Griezmann, Uygur Türklerine yönelik tutumu nedeniyle Çinli firma ile anlaşmasını sonlandırdı

Barcelona'nın Fransız golcüsü Antoine Griezmann, Çin'in Doğu Türkistan'daki faaliyetleri nedeniyle Çinli teknoloji devi ile reklam anlaşmasını iptal etti.

Dünyaca ünlü futbolcu Antoine Griezmann, Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada Çin'in Doğu Türkistan'daki faaliyetleri nedeniyle Çinli teknoloji devi ile reklam anlaşmasını iptal ettiğini duyurdu.

La Liga takımlarından Barcelona'da forma giyen Fransız millî futbolcu, Çin teknoloji devinin Uygur Türklerine yönelik yüz tanıma sistemi geliştirilmesine katkı sağladığının ortaya çıkmasının ardından bu şirketle bağını kopardığını açıkladı. Barcelona da oyuncuları Griezmann'ın aldığı karara destek verdi.

UYGUR TÜRKLERİ İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDU

Kişisel Instagram hesabından da açıklama yapan Griezmann, "Çin teknoloji devinin yüz tanıma yazılımı kullanarak "Uygur uyarısı "geliştirilmesine katkıda bulunduğuna dair güçlü şüphelerin ardından, bu şirketle ortaklığımı derhal sonlandırdığımı duyuruyorum. Çin teknoloji devini bu suçlamaları basitçe reddetmeye değil, bu kitlesel baskıyı kınamak için mümkün olan en kısa sürede somut adımlar atmaya ve insan haklarına saygıya katkıda bulunmak için de etkisini kullanmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Yorumları (9)
DIŞ MİHRAK: griezmann anne tarafından aslen kürt asıllı türktür. anne tarafı bingöl karlıovadan fransaya göçmüştür
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DOĞRUCU: Sen yaparsın Griezmann, burada somut tepkilere girilmez. İnsanlar anca konuşur, konuşur, son bir kez daha aralarında konuşur ve hayatına devam eder.
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GEZGİN: Adamsın!
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 13:12:15. #1.14#
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