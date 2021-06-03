Grekoromen Güreş Milli Takımı, Tokyo 2020'ye Bolu Dağı'nda hazırlanıyor
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Grekoromen Güreş Milli Takımı, Tokyo 2020'ye Bolu Dağı'nda hazırlanıyor

Grekoromen Güreş Milli Takımı, Tokyo 2020'ye Bolu Dağı'nda hazırlanıyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Spor

Japonya'da 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için Bolu'da kampa giren Grekoromen Güreş Milli Takımı, hazırlıklarını sürdürüyor.

Japonya'da 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için Bolu'da kampa giren Grekoromen Güreş Milli Takımı, hazırlıklarını sürdürüyor.

Bolu Dağı'ndaki bir otelde devam eden kamp hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan milli takım teknik direktörü Salih Bora, olimpiyat öncesinde ilk kampın Bolu'da başladığını söyledi.

Olimpiyatlarda 6 sıklette mücadelelerin yapılacağını belirten Bora, "Üç sıklette olimpiyat barajını geçebildik. Üç sıklette de iddialıyız inşallah. Madalya savaşı vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci kampın Bolu Aladağ'da olacağını aktaran Bora, "İlk kamp 15 Haziran'a kadar sürecek. Daha sonra 24 Haziran'da Aladağ'da kampa gireceğiz. En iyi şekilde hazırlanıp olimpiyatlara katılacağız. İnşallah madalyalar kazanacağız." diye konuştu.

Bora, kampta sporcular için Azerbaycan ve Gürcistan'dan partner de getirdiklerine işaret ederek, "Onların hazırlanmaları için her türlü imkanı sağlıyoruz. Bu kampımız, biraz yüklenmeli geçecek." ifadelerini kullandı.

Grekoromen Güreş Milli Takımı, Tokyo 2020'ye Bolu Dağı'nda hazırlanıyor
Grekoromen Güreş Milli Takımı, Tokyo 2020'ye Bolu Dağı'nda hazırlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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