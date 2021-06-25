Grekoromen Güreş Milli Takımı Bolu'da ikinci etap kampına başladı

Japonya'da 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında Türkiye'yi temsil edecek Grekoromen Güreş Milli Takımı sporcuları Rıza Kayaalp, Cenk İldem ve Kerim Kamal ikinci etap kamp çalışmasını Bolu Aladağ'da sürdürüyor.

Japonya'da 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında Türkiye'yi temsil edecek Grekoromen Güreş Milli Takımı sporcuları Rıza Kayaalp, Cenk İldem ve Kerim Kamal ikinci etap kamp çalışmasını Bolu Aladağ'da sürdürüyor.

Kuvvet ve kondisyon kamplarını Bolu Dağı'ndaki bir otelde tamamlayan milli güreşçiler, minder çalışması ile daha çok teknik ve taktik ağırlıklı geçecek kamp için Aladağ'da toplandı.

Dün kampa giren milli güreşçiler bugün ilk antrenmanlarını gerçekleştirdi.

AA muhabirine kamp hakkında değerlendirmelerde bulunan milli takım teknik direktörü Salih Bora, olimpiyat öncesinde ilk etap kampını tamamladıktan sonra Aladağ'da yeniden bir araya geldiklerini ve 7 Temmuz'a kadar burada olacaklarını söyledi.

Olimpiyatlara artık sayılı günler kaldığını anımsatan Bora, "Bu kampımızda form çalışmaları yapıyoruz. Çocukların durumu iyi herhangi bir sakatlığımız yok. Memleketimizi en iyi şekilde temsil edip madalyalar kazanacağımıza da inanıyoruz." dedi.

Bora, ikinci etap kampın daha çok minder ağırlıklı olacağını da dile getirerek, şunları kaydetti:

"Minder çalışmalarına daha fazla ağırlık veriyoruz. Kamp ortamımız da güzel. Dinlenmek için müsait. Şartlarımız da güzel biz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Artık olimpiyatı bekliyoruz. Oradan altın madalya ile dönmeyi hedefliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder