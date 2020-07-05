Gregg Popovich'e godfather teklifi Gregg Popovich, 1988-1989'da San Antonio Spurs'e asistan antrenör olarak gelmişti.

Gregg Popovich, 1988-1989'da San Antonio Spurs'e asistan antrenör olarak gelmişti. 1992 ile 1994 yılları arasını Golden State Warriors'ta asistan antrenör olarak geçiren Popovich, 1994 ile 1996 arasını boş geçmişti.

Basketbol tarihinin en önemli figürlerinden olan Popovich, 1996-1997'den beri Spurs organizasyonunda baş antrenör olarak görev alıyor. Bu süreçte beş yüzük kazanan ve Tim Duncan'dan Kawhi Leonard'a kadar basketbol dünyasına birçok yıldız kazandıran 71 yaşındaki antrenörün yakın gelecekte emekli olacağı tahmin ediliyor.

Kariyeri boyunca adı başka takımlarla anılan Popovich, son birkaç yıldır bu dedikoduların dışındaydı. Fakat NBA'in emekli yıldızları Rasheed Wallace ve Bonzi Wells, SiriusXM NBA'den Gerald Brown'ın "Let's Get Technical" podcast yayınında Nets'in sahibi Joe Tsai'nin Gregg Popovich'e "godfather teklifi" yapacağını belirttiler.

ESPN'in tanınmış yorumcularından olan Stephen A. Smith, net bir kaynak belirtmemek ve kesin olmamakla birlikte, 9 Mart'ta First Take yayınında, "Gregg Popovich, Nets'in adaylarından biri. Böyle duydum." demişti.

Nets GM'i Sean Marks'la arasının iyi olduğu bilinen Popovich'in hem 71 yaşını tamamlayacak hem de Spurs organizasyonuna bağlı olması nedeniyle bu teklifi kabul etmemesi ve Nets'in daha gerçekçi hedeflere odaklanması bekleniyor.

Kaynak: EuroSport.com