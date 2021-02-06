Grand Prix Yol Bisiklet Yarışları'nın Alanya etabı tamamlandı
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Grand Prix Yol Bisiklet Yarışları'nın Alanya etabı tamamlandı

06.02.2021 21:30 | Son Güncelleme: 06.02.2021 21:34
Grand Prix Yol Bisiklet Yarışları'nın Alanya etabı tamamlandı

ALANYA Uluslararası Yol Bisikleti Yarışı, Grand Prix Alanya 1.2 Yol Bisiklet Yarışları Alanya etabı bugün yapılan yarışlarla tamamlandı.

ALANYA Uluslararası Yol Bisikleti Yarışı, Grand Prix Alanya 1.2 Yol Bisiklet Yarışları Alanya etabı bugün yapılan yarışlarla tamamlandı.

16 ülkeden, 29 takım, 170 sporcunun start aldığı Grand Prix Alanya UCI 1.2 yol bisikleti yarışında sporcular 148 kilometre pedal çevirdi. Alanya'da Şelale Meydanı'nda başlayan yarış, Dim Vadisi boyunca 3 tur atarak Karayolları önünde tamamlandı. Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, İsviçre, Polonya, Rusya, Beyaz Rusya, Ukrayna, Özbekistan, Cezayir, Sırbistan, Azerbaycan, Kazakistan dahil 16 ülkenin takımlarının katıldığı yarışın birincisi İtalya'nın Bardiani Csf Faizane takımından Davide Gabburo, ikincisi İsviçre Milli Takımından Filippo Colombo, üçüncü ise yine Bardiani Csf Faizane takımından Alessandro Tonelli oldu.Yarışı kazanan en genç sporcu ise Türkiye'nin Spor Toto Continental takımından Halil İbrahim Doğan oldu. Sporcular, yarın Alanya-Gazipaşa Havalimanı terminal binası önünde saat 10.00'da başlayacak Gazipaşa etabında 160 kilometre pedal çevirecek.


Grand Prix Yol Bisiklet Yarışları'nın Alanya etabı tamamlandı
Grand Prix Yol Bisiklet Yarışları'nın Alanya etabı tamamlandı
Grand Prix Yol Bisiklet Yarışları'nın Alanya etabı tamamlandı
Grand Prix Yol Bisiklet Yarışları'nın Alanya etabı tamamlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU

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