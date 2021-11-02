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Gramı 50 TL olan safranda hasat zamanı

İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül - Haberler | Ekonomi

Gramı 50 TL olan safranda hasat zamanı Adana'da sezonun ilk hasadını yapan Ali Gök, 3 dönüm araziden 700 gram elde edeceği safran için gece gündüz mahalle sakinleri ile birlikte çalışıyor Adana'nın Kozan ilçesinde geçen yaz çıkan ve 3 gün süren orman yangınında köyünü bir olsun terk etmeyen...

KOZAN, ADANA (İHA) - Gramı 50 TL olan safranda hasat zamanı

Adana'da sezonun ilk hasadını yapan Ali Gök, 3 dönüm araziden 700 gram elde edeceği safran için gece gündüz mahalle sakinleri ile birlikte çalışıyor

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde geçen yaz çıkan ve 3 gün süren orman yangınında köyünü bir olsun terk etmeyen Ali Gök'ün ektiği safranlar çiçek açtı. Sezonun ilk hasadını yapan Gök, 3 dönüm araziden 700 gram elde edeceği safran için gece gündüz mahalle sakinleri ile birlikte çalışıyor.

15 yıl önce Safranbolu'dan getirdiği bir safran soğanıyla başladığı üretimini sürdüren Ali Gök, yılda sadece 40 gün boyunca çiçek açan safranın meşakkatli bir hasadı olduğunu söyledi. Gök, "Safran hasatımız başladı. Elimizdeki safranlar çıktı şimdi hasatını yapıyoruz. Bir soğan getirdim ve ikinci sene 10 tane oldu şimdi 3 dönüm arazide ekiyorum. 3 dönümden 800 grama kadar hasat yapıyoruz. Gramı 50 TL'den gidiyor. Biraz pazar sıkıntım var. Altın neyse, safran odur. Hasat kasımın ilk haftası başlar ve 40 gün devam eder. Çok şifalı bereketli bir o kadar hasatı zor bir ürün. Çiçeğin içindeki kırmızı telleri tek tek gecelere kadar ayırıyoruz" dedi.

Türkiye geneli tüm üretimde 5 kilo safranın çok zor şekilde çıkarıldığını, İtalya ve Avrupa'nın gözdesi olan ürünün yurt dışında ilaç sanayinde kullanıldığını anlatan Ali Gök, safranın çayının yapıldığını, yemeklere kullanıldığını ve aktarda tıbbı bitki olarak satıldığını kaydetti.

1 Kasım ile çiçek açmaya başlayan safran çiçeklerinin 40 gün boyunca her gün çiçek açarak hasat yapıldığını kaydeden Ali Gök, safran bitkisini yurt dışına ihraç etmek için yetkililerden de destek beklediğini söyledi.

Gramı 50 TL olan safranda hasat zamanı

Gramı 50 TL olan safranda hasat zamanı

Gramı 50 TL olan safranda hasat zamanı

İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül - Ekonomi Haberleri
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