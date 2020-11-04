Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 516 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 516 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 846 lira, cumhuriyet altını da 3.448 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 515,5 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla 516 lira seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 846 lira, cumhuriyet altını da 3.448 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda 1.889 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, dolar endeksindeki yükselişin altının ons fiyatını baskıladığını belirterek, ABD'deki başkanlık seçiminin sonuçlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının da risk algısı üzerinde etkili olmayı sürdüreceğini söyledi.

'ONS ALTINDA 1.900 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA'

Bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi ile ABD'de özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.870 doların destek, 1.900 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan