Altın rekor üstüne rekor kırıyor: 505 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Hafta başından beri sürekli yükselen altının gram fiyatı rekor üstüne rekor kırıyor. Gram altın 505 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 830 lira, cumhuriyet altını da 3.380 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,5 üzerinde 501,8 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 12.05 itibarıyla 505 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 830 lira, cumhuriyet altını da 3.380 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda 1.903 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, altının ons fiyatının ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin belirsizlikler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışla dalgalı bir seyir izlediğini belirtti.

ONS ALTINDA 1.920 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Bugün yurt içinde, yılın 4. Enflasyon Raporu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın gerçekleştireceği basın toplantısı, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.920 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan