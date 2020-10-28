Altın rekor üstüne rekor kırıyor: 505 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinde
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Altın rekor üstüne rekor kırıyor: 505 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinde

28.10.2020 10:29 | Son Güncelleme: 28.10.2020 12:15
Altın rekor üstüne rekor kırıyor: 505 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Hafta başından beri sürekli yükselen altının gram fiyatı rekor üstüne rekor kırıyor. Gram altın 505 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 830 lira, cumhuriyet altını da 3.380 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,5 üzerinde 501,8 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 12.05 itibarıyla 505 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 830 lira, cumhuriyet altını da 3.380 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda 1.903 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, altının ons fiyatının ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin belirsizlikler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışla dalgalı bir seyir izlediğini belirtti.

ONS ALTINDA 1.920 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Bugün yurt içinde, yılın 4. Enflasyon Raporu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın gerçekleştireceği basın toplantısı, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.920 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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Haber Yorumları (10)
AYŞE: YÜKSELMESİ İYİ OLMADI TAB İDE BİZDE ARTIK GELİNLERE 300-500 GR ALTIN TAKMAYI BIRAKMALIYIZ NEDİR YANİ 3-5 AY SONRA CANI İSTERSE AYRILACAM DEYİNCE ALTINLARI ALIP GİDİYOR NASILSA GEREK YOK YANİ ALTIN TAKMAYA KALKMASI LAZIM BU ALTIN BİLEZİK KOLYE MESELESİ ÇEYREK TAKACAĞIMIZA DÜĞÜNLERDE 100 TL TAKARIZ ARTIK. GELİNE ALTIN TAKI ALACAĞIZ DİYE ERKEK TARAFININ PARA BULMAKDAN BİR TARAFLARI ÇIKIYORDU. RESMEN EZİYET
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AYŞE: BİZİM KIZLARA ALTIN TAKACAĞIZ DİYE MİLLET YEMEDEN İÇMEDEN GİDİYOR. SONRA O GELİN ÇOĞU ZAMAN OĞLANIN ANASINI BABASINI EVE BİLE KOYMUYOR. TAKMAYIN KARDEŞİM ALTIN MALTIN CANI İSTERSE EVLENECEKLER HA EVLENMDİLER Mİ GİDİN YABANCI GELİN ALIN BZİMKİLERDEN 40-50 KAT DAHA HÜRMETLİ GLERYÜZLÜ SAYGILI OLURLAR . HA OLMADIMI YABANCI DERSİN HİÇ DEĞİLSE 50-100 BİN TL ALTIN TAKACAM DİYE UĞRAŞMAZISIN. O PARAYLA EVİNİ İHTİYACINI GİDER AL KARINI TATİLE ÇIK NE GELİNE ALTIN TAKACAĞIZ DİYE UĞRAŞIYORSUNUZ
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MİSAFİR: Hani Altın 3. 80 OLACAKTI
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