Gram altın 474 lira seviyelerinde
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Gram altın 474 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 474,4 liradan işlem görüyor.

18.09.2020 10:51 | Son Güncelleme: 18.09.2020 11:06

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 474,4 liradan işlem görüyor.

Dün, dolar kurundaki yükselişe karşın altının ons fiyatındaki düşüşle değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 472,1 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 474,4 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 778 lira, Cumhuriyet altını da 3.176 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,5 yükselişle 1.953 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, dün altının ons fiyatının ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının ardından güçlenen doların etkisiyle altının baskılansa da bugün gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçtiğini söyledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) eylül ayı beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de tüketici güven endeksi ve cari işlemler dengesi başta olmak yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, Doğu Akdeniz'deki jeopolitik gelişmeler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.930 doların destek, 1.980 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

Gram altın 474 lira seviyelerinde

Kaynak: AA

AA Editörü - Belgin Yakışan Mutlu
Belgin Yakışan Mutlu
AA Editörü
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