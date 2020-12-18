Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 467 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 467 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 768 lira, cumhuriyet altını da 3.118 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatındaki artışa karşın dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 466,8 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla 467 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 768 lira, cumhuriyet altını da 3.118 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.878 dolar seviyesinden işlem görüyor. Analistler, ABD'de görüşülmekte olan teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışının altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

ONS ALTINDA 1.900 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Bugün, Almanya'da Ifo endeksleri ile ABD'de cari işlemler hesabı verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.860 doların destek, 1.900 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan