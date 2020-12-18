Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 467 liradan işlem görüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 467 liradan işlem görüyor

18.12.2020 10:59 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:23

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 467 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 768 lira, cumhuriyet altını da 3.118 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatındaki artışa karşın dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 466,8 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla 467 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 768 lira, cumhuriyet altını da 3.118 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.878 dolar seviyesinden işlem görüyor. Analistler, ABD'de görüşülmekte olan teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışının altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

ONS ALTINDA 1.900 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Bugün, Almanya'da Ifo endeksleri ile ABD'de cari işlemler hesabı verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.860 doların destek, 1.900 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 467 liradan işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfi Elvan Ziya Selçuk İlham Aliyev Mustafa Şentop
Magazin Serdar Ortaç Nilgün Belgün Caner Cindoruk Mustafa Üstündağ
Spor Ali Koç Çağdaş Atan Burak Yılmaz Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Maç Karar Kredi Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 467 liradan işlem görüyor | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 11:48:38. #1.14#
title