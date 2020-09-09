Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 465,5 liradan işlem görüyor Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 465,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 763 lira, cumhuriyet altını da 3.108 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 464,7 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 12.20 itibarıyla 465,5 lira seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 763 lira, cumhuriyet altını da 3.108 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.930 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumsuz gelişmelerin risk algısını artırsa da altının ons fiyatında önemli destek olarak görülen 1.920 dolara yaklaştıkça satışların karşılandığını söyledi.

ONS ALTINDA 1.950 DOLAR DİRENÇ OLARAK ÖNE ÇIKIYOR

Küresel ekonomide beklentilerden iyi gelen makro ekonomik veriler ve bazı uluslararası kuruluşların küresel ekonomiye ilişkin olumlu yöndeki revizyonlarının ise altının yükselişini sınırladığına dikkati çeken analistler, bugün veri takviminin sakin olduğunu, jeopolitik gelişmelerle birlikte Kovid-19 aşısına ilişkin haber akışının takip edileceğini kaydetti. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.950 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını vurguladı.

Kaynak: AA