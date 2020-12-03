Yükselişe geçen altının gram fiyatı 468 liradan işlem görüyor
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Yükselişe geçen altının gram fiyatı 468 liradan işlem görüyor

03.12.2020 10:07 | Son Güncelleme: 03.12.2020 10:39

Dünü 462 liradan tamamlayan altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 468 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 767 lira, cumhuriyet altını da 3.125 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 462 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla 468 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 767 lira, cumhuriyet altını da 3.125 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.837 dolar seviyesinden işlem görüyor. Analistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışı ve düşüş eğilimini sürdüren dolar endeksinin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

ONS ALTINDA 1.840 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Teşvik haberleriyle birlikte dün dolar endeksi 90,95'e gerileyerek Nisan 2018'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

Bugün dünya genelinde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.840 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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Yükselişe geçen altının gram fiyatı 468 liradan işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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