Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 464 liradan işlem görüyor Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 464 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 761 lira, cumhuriyet altını da 3.100 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 462,3 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 464 lira seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 761 lira, cumhuriyet altını da 3.100 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.931 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, küresel risk iştahının artması, dolar endeksinin 93 seviyesinin üzerinde tutunma isteği ve altın talebinin azalması gibi faktörlerin, altın fiyatlarının baskı altında kalmasına neden olduğunu belirtti.

ONS ALTINDA 1.950 DOLAR DİRENÇ OLARAK ÖNE ÇIKIYOR

Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında Euro Bölgesi'nin 2. çeyrek büyüme verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.950 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA