Güne düşüşle başlayan gram altın 462 lira seviyesinde işlem görüyor

Haftanın son işlem gününe de düşüşle başlayan gram altın şu sıralar 462 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 759 liradan, cumhuriyet altını da 3 bin 5 liradan satılıyor.

Dün, dolar kurundaki gerilemeye paralel düşüş eğilimini sürdüren gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 464 lira seviyesinde tamamladı.

ALTIN GÜNDEN GÜNE DÜŞÜYOR

Gram altın haftanın son işlem gününe değer kaybıyla başlamasının ardından an itibariyle önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 462 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 759 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 5 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.879 dolar seviyesinde işlem görüyor.

YÜZDE 14 DEĞER KAYBETTİ

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artışın altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, yurt içinde ise dolar kurundaki sert düşüşlerin etkisiyle altının gram fiyatının hafta başından bu yana yaklaşık yüzde 14 değer kaybettiğini söyledi.

MERKEZ BANKASI'NIN BEKLENTİ ANKETİ TAKİP EDİLECEK

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların direnç, 1.860 doların destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar