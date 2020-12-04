Gram altın 461 lira seviyelerinde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gram altın 461 lira seviyelerinde

04.12.2020 11:11 | Son Güncelleme: 04.12.2020 11:33

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 462 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 462 liradan işlem görüyor.

Dün, dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 460,3 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 461,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 758 lira, Cumhuriyet altını da 3.095 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.838 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, dolar endeksindeki düşüş eğilimine karşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının bu ay içinde başlayacağı beklentisinin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Bugünün veri gündeminde, yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri ve ABD'de istihdam raporundaki verilerin öne çıktığını belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.850 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Gram altın 461 lira seviyelerinde

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

İlgili Haberler

Yükselişe geçen altının gram fiyatı 468 liradan işlem görüyor
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 468 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 464 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 464 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 463 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 463 liradan işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Murat Kurum Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır
Magazin Sezen Aksu Kenan Işık Demet Akalın Emel Müftüoğlu
Spor Sörloth Ersun Yanal Yılmaz Vural Samet Aybaba İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ocak Uefa İzmir Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gram altın 461 lira seviyelerinde - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 11:33:13. #1.15#
title