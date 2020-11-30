Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 448 liradan işlem görüyor
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Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 448 liradan işlem görüyor

30.11.2020 10:55 | Son Güncelleme: 30.11.2020 11:17

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 448 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 735 lira, cumhuriyet altını da 2.994 liradan satılıyor.

Cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 2 altında 449,3 liradan tamamladı. Gram altın, yeni haftaya da değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla 448 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 735 lira, cumhuriyet altını da 2.994 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.779 dolar seviyesinden işlem görüyor. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yıl sonundan önce bazı ülkelerde uygulanmaya başlanabileceğine ilişkin haberlerin altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini söyledi.

ONS ALTINDA 1.800 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Bugün Almanya'da enflasyon ve ABD'de açıklanacak verilerin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların destek, 1.800 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 448 liradan işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 11:17:43. #1.15#
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