Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 444 liradan işlem görüyor
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Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 444 liradan işlem görüyor

13.01.2021 10:31 | Son Güncelleme: 13.01.2021 10:50

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 444 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 728 lira, cumhuriyet altını da 2.965 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 445 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 444 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 728 lira, cumhuriyet altını da 2.965 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.860 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

ONS ALTINDA 1.880 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ile dolar endeksindeki düşüşün üst üste ikinci güne taşınması ve ABD'deki teşvik paketi beklentilerinin altının ons fiyatını desteklediğini ifade etti. Bugün, ABD'de enflasyon, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yayımlayacağı Bej Kitap raporunun takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.820 doların destek konumunda olduğunu bildirdi.

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Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 444 liradan işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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