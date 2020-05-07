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Altının gram fiyatı 393,6 lirayla tarihi rekorunu tazeledi

07.05.2020 11:32 | Son Güncelleme: 07.05.2020 11:49

Altının gram fiyatı, 393,6 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 645 lira, cumhuriyet altını da 2.633 liradan satılıyor.

Dün, altınının ons fiyatındaki düşüşe rağmen dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 390,2 liradan tamamladı. Yeni güne de değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı saat 11.40 itibarıyla 393,6 lira ile tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 645 lira, cumhuriyet altını da 2.633 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1.692 dolar seviyesinde bulunuyor.

'GRAM ALTINDA 380-400 LİRA BANDI İZLENECEK'

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının yanı sıra bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini söyledi.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların direnç, 1.680 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 380-400 lira bandının izleneceğini bildirdi.

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Altının gram fiyatı 393,6 lirayla tarihi rekorunu tazeledi

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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