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Güne düşüşle başlayan gram altın 372 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 372 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 610 lira, cumhuriyet altını da 2.486 liradan satılıyor.

Güne düşüşle başlayan gram altın 372 liradan işlem görüyor
05.06.2020 11:01 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:11

Dün, altınının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 372,2 liradan tamamladı. Yeni güne değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 12.00 itibarıyla 372 lira seviyesinde seyrediyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 610 lira, cumhuriyet altını da 2.486 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.710 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından devam eden protestoların görece yatıştığını ve ABD Hazine Bakanı Steven Munchin'in Çin ile imzalanan birinci faz ticaret anlaşmasının gidişatına ilişkin "çok iyi hissettiğini" söylemesi sonrası risk iştahının arttığını ifade etti.

'GRAM ALTINDA 365-375 LİRA BANDI İZLENECEK'

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin, bugün piyasalar kapandıktan sonra yayımlanmasının beklendiğini belirten analistler, yurt dışında ise ABD'nin istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini söyledi. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 doların aşağı yönlü kırılması halinde 1.690 doların destek olarak öne çıktığını, gram altında ise 365-375 lira bandının izleneceğini söyledi.

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Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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